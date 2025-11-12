Deutsche Goldschwindler auf frischer Tat ertappt

Eine 82-jährige Villacherin tappte zwei jungen deutschen Betrügern (16 und 19 Jahre alt) im Rahmen eines vorgetäuschten Goldankaufs in die Falle. Doch nun wurden sie geschnappt.
Am Dienstag kamen die Betrügereien von zwei jungen Deutschen im Alter von 16 und 19 Jahren in Villach zu einem abrupten Ende. Davor hatten sie wohl eine 82-Jährige um einen fünfstelligen Eurobetrag betrogen.
„Die beiden Verdächtigen konnten bei der Anbahnung von Goldankäufen durch Beamte des Kriminaldienstes Villach in einem Geschäftslokal angetroffen werden“, berichtet die Polizei. Bei der Einvernahme schwiegen die beiden Deutschen allerdings hartnäckig, zeigten sich nicht geständig.
„Sie werden nach Abschluss der Ermittlungen bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt“, so die Polizei weiter. „Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl prüft die Verhängung eines Aufenthaltsverbotes gegen den 19-Jährigen.“
