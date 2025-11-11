Vorteilswelt
2. Frauen Bundesliga

US-Tauschbörse im Pinzgau soll ein Ende finden

Salzburg
11.11.2025 15:00
Die FC Pinzgau Frauen jubeln über eine starke Herbstsaison.
Die FC Pinzgau Frauen jubeln über eine starke Herbstsaison.(Bild: Chrissydney)

Die FC Pinzgau Frauen hatten in der 2. Bundesliga einen erfolgreichen Herbst, überwintern auf Rang drei. Im Frühjahr soll ein ähnliches Team auflaufen und nicht wie in den Vorjahren ein neuer Schwung Amerikanerinnen kommen.

Pünktlich vor Saisonstart kamen in den vergangenen Jahren neue Fußballerinnen aus den USA beim FC Pinzgau an. Nach einer halben Saison ging es schon wieder zurück. Dieser stetige Umbruch soll enden, Kontinuität beim Zweitligisten einkehren. „Einige der aktuellen Spielerinnen möchten im Frühjahr zurückkommen, weil für sie ist es als Dritter auch attraktiv“, sagt Offensivspielerin Carola Schwaiger.

Tabelle 2. Frauen Bundesliga

  1. SVK Wildcats Elektro Service Fuchs 28 Punkte/11 Spiele.
  2. SK Rapid 27 Punkte/11 Spiele.
  3. FC Pinzgau Saalfelden 21 Punkte/11 Spiele.
  4. SG SK Austria Klagenfurt 20 Punkte/11 Spiele.
  5. FC Wacker Innsbruck 19 Punkte/11 Spiele.
  6. USC Landhaus 15 Punkte/11 Spiele.
  7. SG Gertetsberg/Bürmoos 11 Punkte/11 Spiele.
  8. GAK 11 Punkte/10 Spiele.
  9. SV Kraig 10 Punkte/10 Spiele.
  10. Wiener Sport-Club 9 Punkte/11 Spiele.
  11. Union LUV Graz 7 Punkte/11 Spiele.
  12. Rot Weiss Rankweil Damen 5 Punkte/11 Spiele.

Damit müsse das Team nicht wieder neu aufgestellt werden, wäre schon eingespielt. Und der Herbst verlief mit Platz drei der 2. Frauen Bundesliga sehr erfolgreich. „Am Anfang der Saison hätten wir das nicht erwartet, wir sind sehr zufrieden!“

FC Pinzgau jagt Rapid
Weil „in der Liga alles möglich ist, jeder jeden schlagen kann“, soll der Erfolgslauf im Frühjahr weitergehen. Auch die bittere 2:3-Niederlage bei Rapid am Sonntag änderte daran nichts. Die zweitplatzierten Grün-Weißen werden im Frühjahr von den Pinzgauerinnen angegriffen.

Zudem will der Verein den eigenen Nachwuchs forcieren. Mit Milena Eiterer steht bereits eine Spielerin aus dem Nachwuchs im Kader der „Großen“.

Porträt von Christoph Kolland
Christoph Kolland
