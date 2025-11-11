US-Tauschbörse im Pinzgau soll ein Ende finden

Pünktlich vor Saisonstart kamen in den vergangenen Jahren neue Fußballerinnen aus den USA beim FC Pinzgau an. Nach einer halben Saison ging es schon wieder zurück. Dieser stetige Umbruch soll enden, Kontinuität beim Zweitligisten einkehren. „Einige der aktuellen Spielerinnen möchten im Frühjahr zurückkommen, weil für sie ist es als Dritter auch attraktiv“, sagt Offensivspielerin Carola Schwaiger.