Bankruptcy proceedings opened against SV Stripfing!
Now it's finally official: second division soccer team SV Stripfing is insolvent!
As the KSV 1870 credit protection association announced in a press release on Monday, bankruptcy proceedings were opened at the Korneuburg regional court at the request of a creditor.
According to KSV, the amount of the liabilities and the number of creditors affected are not yet known.
Eligibility to play soon gone?
Stripfing is in danger of losing its eligibility to play in the 2nd division in the coming days.
The Bundesliga board filed a complaint with the Senate 5 to withdraw the license. Stripfing already failed to appear in a championship match scheduled for last Friday.
Numerous players have opted out of their contracts and the club no longer has a team capable of playing.
