Alko-Lenker krachte mehrmals gegen Tunnelwand

Autolenker krachte gegen Felsen

Bei der Autobahnauffahrt Innsbruck-Mitte fuhr dann gegen 2.30 Uhr ein 48-jähriger Bosnier mit seinem Auto auf eine Verkehrsinsel auf, durchschlug einen Holzzaun und prallte frontal gegen einen Felsen. Ein Augenzeuge setzte den Notruf ab. Der Lenker wurde leicht verletzt, wollte aber nicht ins Spital gebracht werden. „Er war erheblich alkoholisiert, weshalb ihm an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen werden musste“, erklärt die Polizei. Am Fahrzeug des 48-Jährigen entstand Totalschaden.