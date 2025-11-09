Alko-Lenker krachte mehrmals gegen Tunnelwand

Gleich drei zum Teil schwere Verkehrsunfälle mit alkoholisierten Personen haben sich am Samstagabend bzw. in der Nacht auf Sonntag in Tirol zugetragen. Ein 56-jähriger Autofahrer krachte dabei gleich mehrmals gegen die Wand des Arlbergtunnels und wurde verletzt.
Der Einheimische war kurz vor 18 Uhr mit seinem Pickup auf der Arlbergschnellstraße von Vorarlberg kommend in Richtung Tirol unterwegs, als er plötzlich mitten im Arlbergtunnel die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. „Der 56-Jährige touchierte mehrmals die Tunnelwand und kam schließlich in einer Pannenbucht zum Stillstand“, heißt es seitens der Polizei.
Tunnel für eine Stunde komplett gesperrt
Der Lenker wurde dabei erheblich verletzt und musste ins Krankenhaus nach Zams gebracht werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. „An der Tunnelinfrastruktur entstand ebenfalls Schaden in derzeit noch unbekannter Höhe“, so die Exekutive. Wie sich herausstellte, war der 56-Jährige leicht alkoholisiert. Der Arlbergtunnel musste rund eine Stunde in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.
Der Radfahrer wurde leicht verletzt, lehnte jedoch einen Transport durch den verständigten Rettungsdienst in die Klinik Innsbruck ab.
Betrunkener Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt
Kurz vor 19 Uhr kam es beim Südtiroler Platz in Innsbruck zur Kollision zwischen einem Autolenker (19) und einem 29-jährigen Radfahrer, weil der Pedalritter laut Polizei im Bereich eines Schutzweges nach links ausschwenkte. „Der 29-Jährige wurde leicht verletzt, lehnte jedoch einen Transport durch den verständigten Rettungsdienst in die Klinik Innsbruck ab“, erklären die Ermittler. Am Pkw entstand leichter Sachschaden. Ein mit dem Fahrradfahrer durchgeführter Alkotest ergab eine erhebliche Alkoholisierung.
Autolenker krachte gegen Felsen
Bei der Autobahnauffahrt Innsbruck-Mitte fuhr dann gegen 2.30 Uhr ein 48-jähriger Bosnier mit seinem Auto auf eine Verkehrsinsel auf, durchschlug einen Holzzaun und prallte frontal gegen einen Felsen. Ein Augenzeuge setzte den Notruf ab. Der Lenker wurde leicht verletzt, wollte aber nicht ins Spital gebracht werden. „Er war erheblich alkoholisiert, weshalb ihm an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen werden musste“, erklärt die Polizei. Am Fahrzeug des 48-Jährigen entstand Totalschaden.
