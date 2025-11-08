Vorteilswelt
Alle Insassen verletzt

Alkolenker (21) kracht mit voller Wucht gegen Baum

Tirol
08.11.2025 14:16
Auch die Feuerwehr musste ausrücken.
Auch die Feuerwehr musste ausrücken.(Bild: Philipp Brunner)

Folgenschwerer Unfall in Osttirol in den frühen Morgenstunden am Samstag! Mit viel zu viel Promille im Blut setzte sich ein Einheimischer (21) hinter das Steuer eines Kastenwagens. Die Alko-Fahrt endete mit drei (Schwer)Verletzten. 

Ereignet hat sich der verheerende Unfall um kurz vor 5 Uhr. Der 21-Jährige fuhr mit einem Kastenwagen im Stadtgebiet von Lienz in Richtung Süden. Mit ihm im Fahrzeug befanden sich eine 19-Jährige sowie ein 19-Jähriger. „Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam der Kastenwagen – vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit – am Ende einer langen Geraden in einer Rechtskurve über den linken Fahrbahnrand hinaus“, heißt es von den Ermittlern. 

Ein mit dem Lenker durchgeführter Test ergab eine starke Alkoholisierung.

Ein Sprecher der Polizei

Frau aus Wrack von Feuerwehr befreit
Anschließend krachte das Fahrzeug frontal gegen einen Baum. Während der Lenker und der 19-Jährige das Unfallwrack selbständig verlassen konnten, wurde die junge Osttirolerin im Fahrzeug eingeklemmt. Mittels hydraulischem Gerät wurde sie von der Feuerwehr befreit. All drei Insassen wurden bei dem Crash verletzt, der 19-Jährige sogar schwer. 

„Ein mit dem Lenker durchgeführter Test ergab eine starke Alkoholisierung.“ Im Einsatz standen der Rettungsdienst samt Notarzt, die Freiwillige Feuerwehr Lienz sowie die Polizeiinspektion Lienz. Nach Abschluss der Ermittlungen ergehen Berichte an die zuständigen Stellen. 

Manuel Schwaiger
Tirol

