Alkolenker (21) kracht mit voller Wucht gegen Baum

Ereignet hat sich der verheerende Unfall um kurz vor 5 Uhr. Der 21-Jährige fuhr mit einem Kastenwagen im Stadtgebiet von Lienz in Richtung Süden. Mit ihm im Fahrzeug befanden sich eine 19-Jährige sowie ein 19-Jähriger. „Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam der Kastenwagen – vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit – am Ende einer langen Geraden in einer Rechtskurve über den linken Fahrbahnrand hinaus“, heißt es von den Ermittlern.