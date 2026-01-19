Kitz rüstet sich: „Streif, wie wir sie lieben“

„Mit jedem Mal die Streif runterrutschen, wächst irgendwas in die Höhe. Genauso wächst auch meine Vorfreude in die Höhe“, sagte Mittermayer-Weinhandl, der die Geschicke der Hahnenkamm-Rennen seit 2019 lenkt und ans Aufhören keinen Gedanken verschwendet. „Solange ich für den KSC einen guten Dienst machen kann, mache ich das sehr gern. Man darf nicht nur beim größten Ski-Event der Welt mitarbeiten. Das, was es so arbeits- und lebenswert macht, ist dieser gemeinschaftliche Zusammenhalt im Verein“, sagte der in Bayern lebende gebürtige Kitzbüheler. Sein Rad-Geschäft in Aschau im Chiemgau lässt er wie jedes Jahr um diese Zeit geschlossen.