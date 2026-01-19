Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Am 8. Februar

US-Band Green Day rocken beim Super Bowl

US-Sport
19.01.2026 09:33
Billie Joe Armstrong und Co. treten beim Super Bowl auf.
Billie Joe Armstrong und Co. treten beim Super Bowl auf.(Bild: AP/Amy Harris/Invision)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die US-Punkrockband Green Day tritt beim diesjährigen Super Bowl auf. Die drei Musiker um Sänger und Gitarrist Billie Joe Armstrong sollen die Eröffnungszeremonie am 8. Februar in Santa Clara im Bundesstaat Kalifornien bestreiten, wie die National Football League (NFL) auch auf Instagram verkündete. Bei dem NFL-Finale handelt es sich um eines der größten Livesport-Events weltweit.

0 Kommentare

Ihr Album „Dookie“ bescherte der kalifornischen Band 1994 den internationalen Durchbruch. Mit „American Idiot“ holte das Trio 2004 den Grammy für das beste Rockalbum. 2024 brachten sie mit „Saviors“ ihr 14. Studioalbum heraus – mit der Hit-Single „The American Dream Is Killing Me“.

Kontroverse um Auftritt von Bad Bunny
Damit ist das Sport-Event um ein Musik-Highlight reicher. In der Halbzeit-Show soll der puerto-ricanische Rapper Bad Bunny auftreten. Er wird der erste Künstler sein, der die komplette Halbzeit-Show des meistgesehenen TV-Ereignisses der USA auf Spanisch performt.

Bad Bunny
Bad Bunny(Bild: AFP/ANGELA WEISS)

Die bereits im Herbst verkündete Entscheidung löste eine hitzige Debatte in den USA aus. Konservative Politiker und Trump-nahe Gruppen kritisieren die Wahl als „politisches Statement“ und fordern eine „All-American“-Alternative. US-Präsident Donald Trump bezeichnete die Entscheidung der NFL als „lächerlich“.

Lesen Sie auch:
Der Super Bowl LX steigt am 8. Februar im Levi’s Stadium in Kalifornien.
NFL bestätigt:
Er wird die Halftime Show des Super Bowl rocken
29.09.2025

Bad Bunny hatte zuvor Kritik an Abschiebungen und Razzien geübt und angekündigt, aus Sorge vor ICE-Einsätzen im Rahmen seiner Welttournee vorerst keine Konzerte in den USA zu spielen. Der 31-jährige Musiker zählt zu den erfolgreichsten Künstlern der Gegenwart.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
152.914 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Österreich
Das geheime Doppel-Leben des Cobra-Beamten
136.818 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fast manisch trainierte der junge Mann ständig seinen Körper, Johanna G. machte rund um den 7. ...
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
130.525 mal gelesen
Mehr US-Sport
NHL
Kasper-Assist bei Heimsieg von Detroit Red Wings
Am 8. Februar
US-Band Green Day rocken beim Super Bowl
NBA
Toronto verliert ohne verletzten Pöltl bei Lakers
Erinnerungen an Brady
Patriots und Los Angeles Rams im NFL-Halbfinale!
NBA Europe Games
Memphis revanchiert sich in London an Orlando

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf