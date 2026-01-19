US-Band Green Day rocken beim Super Bowl

Die US-Punkrockband Green Day tritt beim diesjährigen Super Bowl auf. Die drei Musiker um Sänger und Gitarrist Billie Joe Armstrong sollen die Eröffnungszeremonie am 8. Februar in Santa Clara im Bundesstaat Kalifornien bestreiten, wie die National Football League (NFL) auch auf Instagram verkündete. Bei dem NFL-Finale handelt es sich um eines der größten Livesport-Events weltweit.