Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Jetzt mitmachen

Skifliegen: VIP-Karten für den Kulm gewinnen!

Ski Nordisch
19.01.2026 09:29
Stefan Kraft, Daniel Tschofenig und Jan Hörl (von links) fliegen am Kulm – Sie können als VIP ...
Stefan Kraft, Daniel Tschofenig und Jan Hörl (von links) fliegen am Kulm – Sie können als VIP dabei sein.(Bild: Krone KREATIV/GEPA pictures)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Es wird der krönende Abschluss der Saison – und mit sportkrone.at können Sie auf VIP-Nievau mittendrin sein. Wir verlosen gemeinsam mit Interwetten je zwei VIP-Karten für 28. Februar und 1. März für das Skiflug-Spektakel am Kulm. Machen Sie jetzt mit (siehe Teilnahmeformular unten)!

0 Kommentare

Kraft, Hörl, Tschofenig, Prevc und alle weiteren Top-Stars der Szene geben sich von Ende Februar bis inklusive 1. März in der Steiermark die Klinke in die Hand. Das Skifliegen am legendären Kulm ist längst zum Klassiker mutiert – und wird heuer dennoch um eine geradezu historische Facelift-Facette adaptiert. Erstmals fliegen (!) auch die Kombinierer durch die steirischen Lüfte. Ja, die Nordische Kombination entdeckt das Skifliegen für sich und nimmt es von 26. bis 27. Februar ins Weltcup-Programm auf. Am 28. Februar übernehmen die Spezialisten: Die Quali am 27. Februar mitgerechnet, sorgen die Top-Stars von um Prevc, Hörl, Kraft und Co. drei Tage lang für die imposante Weitenjagd auf Top-Niveau.

2x2 VIP-Tickets
Und Sie können mit sportkrone.at dabei sein! Wir verlosen für die Bewerbstage am Samstag, 28. Februar, und Sonntag, 1. März, jeweils zwei VIP-Tickets. Dem Flug-Spektakel ganz nah sein – und dazu feinste Kulinarik und bestes Showprogramm genießen. sportkrone.at macht‘s gemeinsam mit Interwetten möglich. Hier können Sie teilnehmen (Einsendeschluss ist der.

Wir wünschen viel Glück und ggf. spektakuläre Unterhaltung am Kulm!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
149.350 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Ombudsfrau
Kontrolleur zu Pensionist: „Bleibt daheim am Land“
123.889 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei einer U-Bahn-Fahrt kam es zu einer Fahrscheinkontrolle. (Symbolbild)
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
122.372 mal gelesen
Mehr Ski Nordisch
Jetzt mitmachen
Skifliegen: VIP-Karten für den Kulm gewinnen!
Jetzt ist es amtlich
Fünffacher Weltmeister nicht im Olympia-Kader
Brüder jubeln
Johannes Lamparter bei Oftebro-Doppelsieg Vierter
Starker Auftritt
0,7 Sekunden fehlen Stadlober auf Sieg in Oberhof
Langlauf
Vermeulen bei Olympia-Generalprobe abgeschlagen

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf