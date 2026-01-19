Skifliegen: VIP-Karten für den Kulm gewinnen!

Es wird der krönende Abschluss der Saison – und mit sportkrone.at können Sie auf VIP-Nievau mittendrin sein. Wir verlosen gemeinsam mit Interwetten je zwei VIP-Karten für 28. Februar und 1. März für das Skiflug-Spektakel am Kulm. Machen Sie jetzt mit (siehe Teilnahmeformular unten)!
Kraft, Hörl, Tschofenig, Prevc und alle weiteren Top-Stars der Szene geben sich von Ende Februar bis inklusive 1. März in der Steiermark die Klinke in die Hand. Das Skifliegen am legendären Kulm ist längst zum Klassiker mutiert – und wird heuer dennoch um eine geradezu historische Facelift-Facette adaptiert. Erstmals fliegen (!) auch die Kombinierer durch die steirischen Lüfte. Ja, die Nordische Kombination entdeckt das Skifliegen für sich und nimmt es von 26. bis 27. Februar ins Weltcup-Programm auf. Am 28. Februar übernehmen die Spezialisten: Die Quali am 27. Februar mitgerechnet, sorgen die Top-Stars von um Prevc, Hörl, Kraft und Co. drei Tage lang für die imposante Weitenjagd auf Top-Niveau.
2x2 VIP-Tickets
Und Sie können mit sportkrone.at dabei sein! Wir verlosen für die Bewerbstage am Samstag, 28. Februar, und Sonntag, 1. März, jeweils zwei VIP-Tickets. Dem Flug-Spektakel ganz nah sein – und dazu feinste Kulinarik und bestes Showprogramm genießen. sportkrone.at macht‘s gemeinsam mit Interwetten möglich. Hier können Sie teilnehmen (Einsendeschluss ist der.
Wir wünschen viel Glück und ggf. spektakuläre Unterhaltung am Kulm!
