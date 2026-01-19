Skifliegen: VIP-Karten für den Kulm gewinnen!

Kraft, Hörl, Tschofenig, Prevc und alle weiteren Top-Stars der Szene geben sich von Ende Februar bis inklusive 1. März in der Steiermark die Klinke in die Hand. Das Skifliegen am legendären Kulm ist längst zum Klassiker mutiert – und wird heuer dennoch um eine geradezu historische Facelift-Facette adaptiert. Erstmals fliegen (!) auch die Kombinierer durch die steirischen Lüfte. Ja, die Nordische Kombination entdeckt das Skifliegen für sich und nimmt es von 26. bis 27. Februar ins Weltcup-Programm auf. Am 28. Februar übernehmen die Spezialisten: Die Quali am 27. Februar mitgerechnet, sorgen die Top-Stars von um Prevc, Hörl, Kraft und Co. drei Tage lang für die imposante Weitenjagd auf Top-Niveau.