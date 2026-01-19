Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

So läuft‘s bei Ducati

Marquez bevorzugt? Pecco Bagnaia wird deutlich

MotoGP
19.01.2026 09:17
Seit 2025 Teamkollegen: Marc Marquez (l.) und Francesco Bagnaia (r.)
Seit 2025 Teamkollegen: Marc Marquez (l.) und Francesco Bagnaia (r.)(Bild: AFP/APA/MOHD RASFAN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Francesco Bagnaia hat sich im Podcast „Supernova“ zu Berichten, Ducati würde Marc Marquez bevorzugen, geäußert. „Wir werden gleich behandelt“, stellte die Italiener klar.

0 Kommentare

Während Marquez der Konkurrenz in seiner ersten Saison bei Ducati um die Ohren fuhr, blieb dessen Teamkollege weit hinter den Erwartungen zurück. Das Verhältnis der beiden Fahrer habe darunter allerdings nicht gelitten, wie Bagnaia klarstellte.

„Ich behaupte nicht, dass ich mit jedem befreundet bin, aber ich komme mit allen gut zurecht und hatte in der Vergangenheit nie größere Probleme. Bei einem Fahrer mit einem besonderen Charisma wie Marquez gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder es entstehen sofort Diskussionen, oder man findet schnell einen Weg, sich zu verstehen. Marquez verfolgte eine sehr ruhige Herangehensweise, verstand die Teamdynamik und wusste, wie wichtig eine freundliche Atmosphäre ist. So konnten wir uns gut kennenlernen, und unsere Beziehung war ausgezeichnet“, so der 29-Jährige über den Spanier.

„Diese Philosophie hat Ducati zur Referenz gemacht“
Ein besonders heikles Thema in der MotoGP: Updates. Beim italienischen Rennstall gebe es jedoch keine Probleme. „Natürlich kann es Diskussionen geben, wenn ein Fahrer ein neues Teil bekommt und der andere nicht. Bei Ducati ist das jedoch nicht der Fall: Wir werden gleich behandelt. Wenn ein Teil nicht für beide Fahrer verfügbar ist, bekommt es keiner. Diese Philosophie hat Ducati in den vergangenen Jahren wachsen lassen und zur Referenz gemacht“, erklärte Pecco.

Pecco Bagnaia (l.) und Marc Marquez (r.) gingen teils mit unterschiedlichen Verkleidungen an den ...
Pecco Bagnaia (l.) und Marc Marquez (r.) gingen teils mit unterschiedlichen Verkleidungen an den Start.(Bild: EPA/ADI WEDA)

Beide Fahrer hätten zudem die Freiheit, ihren eigenen Weg zu gehen. „Es gibt keine Pflicht, dass beide dasselbe Material verwenden. So fuhren wir zum Beispiel mit zwei unterschiedlichen Verkleidungen.“ 2025 dürfte Marquez dabei schlicht die besseren Entscheidungen getroffen haben ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
149.350 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Ombudsfrau
Kontrolleur zu Pensionist: „Bleibt daheim am Land“
123.889 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei einer U-Bahn-Fahrt kam es zu einer Fahrscheinkontrolle. (Symbolbild)
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
122.372 mal gelesen

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf