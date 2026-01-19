Marquez bevorzugt? Pecco Bagnaia wird deutlich

„Ich behaupte nicht, dass ich mit jedem befreundet bin, aber ich komme mit allen gut zurecht und hatte in der Vergangenheit nie größere Probleme. Bei einem Fahrer mit einem besonderen Charisma wie Marquez gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder es entstehen sofort Diskussionen, oder man findet schnell einen Weg, sich zu verstehen. Marquez verfolgte eine sehr ruhige Herangehensweise, verstand die Teamdynamik und wusste, wie wichtig eine freundliche Atmosphäre ist. So konnten wir uns gut kennenlernen, und unsere Beziehung war ausgezeichnet“, so der 29-Jährige über den Spanier.