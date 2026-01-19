Marquez bevorzugt? Pecco Bagnaia wird deutlich

Francesco Bagnaia hat sich im Podcast „Supernova“ zu Berichten, Ducati würde Marc Marquez bevorzugen, geäußert. „Wir werden gleich behandelt“, stellte die Italiener klar.
Während Marquez der Konkurrenz in seiner ersten Saison bei Ducati um die Ohren fuhr, blieb dessen Teamkollege weit hinter den Erwartungen zurück. Das Verhältnis der beiden Fahrer habe darunter allerdings nicht gelitten, wie Bagnaia klarstellte.
„Ich behaupte nicht, dass ich mit jedem befreundet bin, aber ich komme mit allen gut zurecht und hatte in der Vergangenheit nie größere Probleme. Bei einem Fahrer mit einem besonderen Charisma wie Marquez gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder es entstehen sofort Diskussionen, oder man findet schnell einen Weg, sich zu verstehen. Marquez verfolgte eine sehr ruhige Herangehensweise, verstand die Teamdynamik und wusste, wie wichtig eine freundliche Atmosphäre ist. So konnten wir uns gut kennenlernen, und unsere Beziehung war ausgezeichnet“, so der 29-Jährige über den Spanier.
„Diese Philosophie hat Ducati zur Referenz gemacht“
Ein besonders heikles Thema in der MotoGP: Updates. Beim italienischen Rennstall gebe es jedoch keine Probleme. „Natürlich kann es Diskussionen geben, wenn ein Fahrer ein neues Teil bekommt und der andere nicht. Bei Ducati ist das jedoch nicht der Fall: Wir werden gleich behandelt. Wenn ein Teil nicht für beide Fahrer verfügbar ist, bekommt es keiner. Diese Philosophie hat Ducati in den vergangenen Jahren wachsen lassen und zur Referenz gemacht“, erklärte Pecco.
Beide Fahrer hätten zudem die Freiheit, ihren eigenen Weg zu gehen. „Es gibt keine Pflicht, dass beide dasselbe Material verwenden. So fuhren wir zum Beispiel mit zwei unterschiedlichen Verkleidungen.“ 2025 dürfte Marquez dabei schlicht die besseren Entscheidungen getroffen haben ...
