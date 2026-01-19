TikTok katapultiert DJ Ötzi wieder in die Charts!

Der Musiker mit bürgerlichem Namen Gerry Friedle, der in den 2000ern mit „Anton aus Tirol“, „Hey Baby“, „Ein Stern“ oder „Sweet Caroline“ weitere Party-Evergreens landete, hat den Trend schnell erkannt. Mitte Dezember trat der Österreicher mit der markanten weißen Häkelhaube bei einem Festival in Bad Hofgastein als Überraschungsgast von Rapper Ski Aggu auf – und stimmte dort natürlich auch die neue Jugendhymne „Tirol“ an, in der er über die Sehnsucht nach der Herzlichkeit der Heimat sinniert.