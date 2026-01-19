TikTok katapultiert DJ Ötzi wieder in die Charts!

„I kimm ausm Landl Tirol. De Berg so hoch und tiaf es Tal.“ Wer in den Winterhochburgen Après-Ski feiert oder einen Blick in soziale Medien wirft, kommt an diesen Liedzeilen seit Wochen nicht vorbei. Sie stammen von DJ Ötzi, sind 13 Jahre alt und werden aktuell vor allem von jungen Leuten gefeiert und gesungen.
Vor einigen Tagen hat der Alpen-Schunkler, angeheizt durch Online-Postings, den Sprung in die deutschen Top Ten geschafft – in Österreich rangiert der Song derzeit sogar auf Platz sechs.
„Ältere Songs kommen immer wieder hoch, nicht zuletzt dank TikTok oder dem Einsatz in Filmen oder Serien“, erklärt Hans Schmucker vom Marktforschungsinstitut GfK Entertainment, das die deutschen Charts ermittelt. Prominente Beispiele aus Deutschland sind etwa Reinhard Meys „In meinem Garten“.
Das verträumte Chanson landete im vergangenen Jahr dank der Netflix-Doku über den Rapper Haftbefehl nach 55 Jahren in den Top Ten von Spotify. Der 80er-Jahre-Hit „Major Tom (Völlig losgelöst)“ schaffte ebenfalls ein Comeback, weil es dank einer Fan-Initiative als DFB-Torhymne eingesetzt wird.
Songschnipsel millionenfach auf TikTok
Aber warum erlebt der heimatverbundene Ötzi-Schlager, der auf „Down Under“ von Men At Work (1981) basiert, nach so langer Zeit einen zweiten Winter? Schon Ende vergangenen Jahres verwendeten Nutzerinnen und Nutzer auf TikTok plötzlich Songschnipsel millionenfach in Clips und ironischen Kurzvideos. Viele wollen damit die Liebe zu einem bestimmten Ort ausdrücken. Mittlerweile gibt es Techno-Remixes und eine eigene Köln-Version („Kölle am Rhing“).
Der Musiker mit bürgerlichem Namen Gerry Friedle, der in den 2000ern mit „Anton aus Tirol“, „Hey Baby“, „Ein Stern“ oder „Sweet Caroline“ weitere Party-Evergreens landete, hat den Trend schnell erkannt. Mitte Dezember trat der Österreicher mit der markanten weißen Häkelhaube bei einem Festival in Bad Hofgastein als Überraschungsgast von Rapper Ski Aggu auf – und stimmte dort natürlich auch die neue Jugendhymne „Tirol“ an, in der er über die Sehnsucht nach der Herzlichkeit der Heimat sinniert.
Mit dem jungen Social-Media-Star „Streichbruder“ (über vier Millionen Follower auf Instagram und TikTok) nahm er mehrere Clips auf. Und auch in der Silvestershow von Florian Silbereisen performte DJ Ötzi im roten „Tirol“-Pulli. Aktuell ist der 55-Jährige auf „Gipfeltour“ durch mehrere Skiorte und bringt im April sein Album „Öha“ raus – das vermutlich auch von vielen jungen Leuten gestreamt wird.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.