Kurioser Handtuch-Eklat im Finale des Afrika-Cups

Wie für einen Torhüter üblich hatte auch der 33-Jährige ein Handtuch neben dem Kasten liegen. Das Problem nur: das gute Stück wurde wiederholt von Ballbuben, Betreuern und sogar Marokkos Kapitän Achraf Hakimi „gestohlen“ – eine Praktik, auf die die Gastgeber bereits das gesamte Turnier zurückgegriffen hatten, wie Videos im Netz zeigen.