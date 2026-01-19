Kurioser Handtuch-Eklat im Finale des Afrika-Cups

Eklat im Finale des Afrika-Cups! Immer wieder waren die Spieler sowie Betreuer von Marokko und Senegal am Sonntagabend aneinander geraten. Stets im Mittelpunkt des Geschehens: das Handtuch von Senegal-Keeper Edouard Mendy ...
Wie für einen Torhüter üblich hatte auch der 33-Jährige ein Handtuch neben dem Kasten liegen. Das Problem nur: das gute Stück wurde wiederholt von Ballbuben, Betreuern und sogar Marokkos Kapitän Achraf Hakimi „gestohlen“ – eine Praktik, auf die die Gastgeber bereits das gesamte Turnier zurückgegriffen hatten, wie Videos im Netz zeigen.
Ersatz-Keeper muss „fliehen“
Immer wieder musste sich Mendy ein neues Tuch holen, oder sich von Ersatz-Goalie Yehvann Diouf bringen lassen. Irgendwann ging es dann so weit, dass dieser von den Ballbuben „fliehen“ musste.
Ob es letzten Endes Karma war, oder sich einfach das bessere Team durchsetzte: mit Schlusspfiff waren es Mendy und Co., die den Pokal gen Nachthimmel stemmen durften – allen Diebstählen zu trotz ...
