Unsportliche Szenen

Kurioser Handtuch-Eklat im Finale des Afrika-Cups

Fußball International
19.01.2026 10:09
Edouard Mendys Handtuch löste großen Wirbel aus.
Edouard Mendys Handtuch löste großen Wirbel aus.(Bild: AFP/APA/KENZO TRIBOUILLARD)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Eklat im Finale des Afrika-Cups! Immer wieder waren die Spieler sowie Betreuer von Marokko und Senegal am Sonntagabend aneinander geraten. Stets im Mittelpunkt des Geschehens: das Handtuch von Senegal-Keeper Edouard Mendy ...

Wie für einen Torhüter üblich hatte auch der 33-Jährige ein Handtuch neben dem Kasten liegen. Das Problem nur: das gute Stück wurde wiederholt von Ballbuben, Betreuern und sogar Marokkos Kapitän Achraf Hakimi „gestohlen“ – eine Praktik, auf die die Gastgeber bereits das gesamte Turnier zurückgegriffen hatten, wie Videos im Netz zeigen. 

Ersatz-Keeper muss „fliehen“
Immer wieder musste sich Mendy ein neues Tuch holen, oder sich von Ersatz-Goalie Yehvann Diouf bringen lassen. Irgendwann ging es dann so weit, dass dieser von den Ballbuben „fliehen“ musste.

Lesen Sie auch:
Der Ex-Salzburger Sadio Mane war der Held des Abends, nachdem er seine Mannschaft zurück auf das ...
Es drohte der Abbruch
Senegal gewinnt Skandal-Finale nach Elfer-Drama
18.01.2026
Verrücktes Finale
Elfer-Blackout: „Hat sein ganzes Land enttäuscht“
19.01.2026

Ob es letzten Endes Karma war, oder sich einfach das bessere Team durchsetzte: mit Schlusspfiff waren es Mendy und Co., die den Pokal gen Nachthimmel stemmen durften – allen Diebstählen zu trotz ...

