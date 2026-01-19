„Tochter großer Fan“
Meloni schwärmte bei Südkorea-Besuch für K-Pop
Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat bei einem Besuch in Südkorea für K-Pop geschwärmt. Dieser entfalte eine „außergewöhnliche Soft Power“, sagte sie zu Südkoreas Präsident Lee Jae-Myung. Sie wisse das aus eigener Erfahrung, denn ihre Tochter (9) sei „ein großer Fan“.
Laut Lee trägt die K-Pop-Kultur dazu bei, dass mehr Italienerinnen und Italiener nach Südkorea kommen. K-Pop ist die Abkürzung für koreanische Popmusik, die in den 1990er-Jahren entstanden und heute weltweit bekannt ist. Charakteristisch sind eingängige Popsongs mit Einflüssen aus Hip-Hop, R&B, elektronischer Musik und Rock, kombiniert mit aufwendig produzierten Musikvideos und präzise einstudierten Tanzchoreografien. Die Bandmitglieder werden meist jahrelang professionell ausgebildet und gezielt für den internationalen Markt aufgebaut.
Im Gespräch zwischen Lee und Meloni ging es auch um südkoreanische Touristinnen und Touristen in Italien. Lee dankte Meloni für ihre Bemühungen, Reisen für seine Bevölkerung zu erleichtern, etwa durch mehr Audioguides in koreanischer Sprache an wichtigen touristischen Sehenswürdigkeiten.
Hier sehen Sie das Selfie, das Meloni aus Japan gepostet hat:
Selfie im Animestil
Meloni ist derzeit in Asien auf Reisen. Am 15. Jänner hat sie ihren 49. Geburtstag gefeiert und dabei die japanische Ministerpräsidentin Sanae Takaichi getroffen. Für Meloni war eine Torte vorbereitet worden. „Zwei weit entfernte Nationen, aber immer näher. Freundschaft und Harmonie“, schrieb Italiens Regierungschefin auf Social Media und postete ein Selfie, das sie zusammen mit Takaichi in einer Anime-Version zeigt. Meloni, die in der Vergangenheit sagte, japanische Trickfilme besonders zu lieben, lud die japanische Ministerpräsidentin auch zu einem offiziellen Besuch nach Rom ein. Sie unterzeichneten ein Abkommen, um die Beziehungen der beiden Länder zu vertiefen.
