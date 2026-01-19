Meloni schwärmte bei Südkorea-Besuch für K-Pop

Selfie im Animestil

Meloni ist derzeit in Asien auf Reisen. Am 15. Jänner hat sie ihren 49. Geburtstag gefeiert und dabei die japanische Ministerpräsidentin Sanae Takaichi getroffen. Für Meloni war eine Torte vorbereitet worden. „Zwei weit entfernte Nationen, aber immer näher. Freundschaft und Harmonie“, schrieb Italiens Regierungschefin auf Social Media und postete ein Selfie, das sie zusammen mit Takaichi in einer Anime-Version zeigt. Meloni, die in der Vergangenheit sagte, japanische Trickfilme besonders zu lieben, lud die japanische Ministerpräsidentin auch zu einem offiziellen Besuch nach Rom ein. Sie unterzeichneten ein Abkommen, um die Beziehungen der beiden Länder zu vertiefen.