Potapova irritiert mit Aussagen über Einbürgerung

24-Jährige kündigte Linz-Antreten an

Sie habe vielmehr Österreich nicht durch Zufall gewählt. „Ich lebe dort seit einigen Jahren und um ehrlich zu sein, wir haben lange darauf hingearbeitet. Ich liebe Österreich und speziell Wien, es ist mein zweites Zuhause. Speziell jetzt ist es mein erstes Zuhause. Ich liebe es wirklich.“ Und nicht nur das, sondern auch das WTA-Turnier in Linz, aus dem sie vor drei Jahren als Titelträgerin hervorging. „Es ist eines meiner Lieblingsturniere, auch weil es Indoor ist. Und heuer wird es auf Sand sein, das liebe ich noch mehr. Natürlich werde ich heuer dort sein.“