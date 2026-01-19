Kasper-Assist bei Heimsieg von Detroit Red Wings

Der 21-jährige Kärntner leistete am Sonntag (Ortszeit) beim 4:3 nach Verlängerung gegen die Kanadier die Vorarbeit zum 2:2-Ausgleich durch Lucas Raymond (27.). Der Stürmer hält nach 49 Saisonspielen bei vier Toren und fünf Assists. Alex DeBrincat traf 36 Sekunden nach Beginn der Verlängerung zur Entscheidung für Detroit.