Kasper-Assist bei Heimsieg von Detroit Red Wings

Eishockey-Legionär Marco Kasper hat beim NHL-Heimsieg der Detroit Red Wings gegen die Ottawa Senators einen Assist beigetragen.
Der 21-jährige Kärntner leistete am Sonntag (Ortszeit) beim 4:3 nach Verlängerung gegen die Kanadier die Vorarbeit zum 2:2-Ausgleich durch Lucas Raymond (27.). Der Stürmer hält nach 49 Saisonspielen bei vier Toren und fünf Assists. Alex DeBrincat traf 36 Sekunden nach Beginn der Verlängerung zur Entscheidung für Detroit.
Für die Red Wings war es der sechste Sieg in den jüngsten sieben Partien, womit sie hinter den punktegleichen Tampa Bay Lightning und Carolina Hurricanes auf Rang drei der Eastern Conference liegen.
