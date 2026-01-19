Genervter Nachbar verlor Kampf gegen Frösche

Begründung für Urteil

Die Begründung: „Der Beklagte hat in seinem Garten einen Schwimmteich errichtet, in dem sich über viele Jahre hinweg ohne sein Zutun Frösche angesiedelt und vermehrt haben. Er selbst hat keine Störungshandlung gesetzt, es handelt sich beim Quaken der Frösche um sogenanntes ,Naturwirken´. Das Nachbarrecht ist nicht dazu da, um gegen bloßes Naturwirken vorzugehen. Ebenso gehören Frösche in Oberösterreich zu den geschützten Tieren, welche nach dem oberösterreichischen Naturschutzgesetz nicht verfolgt, beunruhigt, gefangen, befördert, gehalten oder getötet werden dürfen. Jede Beschädigung oder Vernichtung der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten geschützter Tiere ist verboten.“