Acht Prozent der Kfz missachten Zebrastreifen

Wie das Institut in einer Aussendung erklärte, kam es in mehreren Fällen kam es auch zu Beinahe-Unfällen. Schutzwege würden nicht immer ihrem Namen gerecht: Jährlich werden im Schnitt rund 3500 Fußgängerinnen bzw. Fußgänger im Straßenverkehr verletzt, davon 30 Prozent auf Zebrastreifen (1059). Von diesen wird die Mehrheit (598 Personen) an ungeregelten Schutzwegen verletzt. Die Zahl der Getöteten liegt bei durchschnittlich elf pro Jahr. Etwa 185 Kinder jährlich werden auf Zebrastreifen verletzt, davon 114 auf ungeregelten.