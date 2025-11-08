Ludwigs Pläne für Handel, Medien und Arzneien

Wie bei einem Parteitag gibt es am Samstag auch bei der Wiener Konferenz ein Antragsheft, bei dem jeder seinen Senf angeben darf. Und so forder der Verband Sozialistischer Studenten in Österreich wieder „Vermögenssteuern für eine bessere Wirtschaft“. Vor allem Immobilien-Besitzern soll es an den Kragen gehen. Wie auch bei einem Parteitag werden viele dieser Anträge ins Leere gehen.