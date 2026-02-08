Helden der Kontrolle schützen Babys vor Gift

Beim Rückruf mehrerer Aptamil- und Milumil-Produkte in Österreich zeigt sich einmal mehr, wie wichtig konsequente Kontrollen sind. Denn: Nicht der französische Hersteller Danone selbst, sondern das Marktamt der Stadt Wien (MA 59) hat den entscheidenden Anstoß dazu gegeben. Bereits, als in Deutschland Probleme mit Babynahrung bekannt wurden, reagierten die obersten Lebensmittelkontrolleure rasch.