Helden der Kontrolle schützen Babys vor Gift

Beim Gift-Skandal um die Babymilch handelte Wiens Marktamt umgehend – zum Schutz der Kleinsten. Daher sind sie unsere Wiener der Woche.
Beim Rückruf mehrerer Aptamil- und Milumil-Produkte in Österreich zeigt sich einmal mehr, wie wichtig konsequente Kontrollen sind. Denn: Nicht der französische Hersteller Danone selbst, sondern das Marktamt der Stadt Wien (MA 59) hat den entscheidenden Anstoß dazu gegeben. Bereits, als in Deutschland Probleme mit Babynahrung bekannt wurden, reagierten die obersten Lebensmittelkontrolleure rasch.
Landesweite Schwerpunktaktion
Im Rahmen gezielter Lebensmittel-Schwerpunktkontrollen griffen die Experten rund um Wiens Marktamtdirektor Andreas Kutheil frühzeitig ein – zum Schutz der jüngsten Konsumenten. In Wien wurden 26 Proben gezogen und dabei giftige Stoffe nachgewiesen. Mit Auswirkungen auf die gesamte Republik. Das Gesundheitsministerium beauftragte eine österreichweite Schwerpunktaktion, um mögliche weitere vergiftete Chargen aus dem Verkehr zu ziehen.
Schutz der Gesundheit
„Der Schutz der Gesundheit, insbesondere von Kindern, hat oberste Priorität. Sobald es auch nur den geringsten Zweifel an der Lebensmittelsicherheit gibt, handeln wir konsequent und unverzüglich“, so Kutheil. Für uns sind er und sein Team daher die Wiener der Woche!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.