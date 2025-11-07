Künstler mahnen vor steigendem Antisemitismus

„In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten waren es Appelle an die Zivilcourage, die uns wach halten sollten. Sie haben ihre Wirkung offensichtlich verfehlt: Was wir sehen, ist eine ständige Grenzverschiebung des Sagbaren, und antisemitische Übergriffe, Beleidigungen und Gewalttaten sind an der Tagesordnung“, heißt es darin. Es gehe nicht darum, „zur Situation im Nahen Osten das Falsche oder Richtige zu sagen. Worum es geht, wofür uns in erster Linie Verantwortung zukommt, sind die Zustände in unserer Gesellschaft.“ Weiters warben sie für den „Light of Hope“ der jüdischen Jugend Wien am 10. November am Karmeliterplatz.