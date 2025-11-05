Militärbasis betroffen
Flugchaos nach zwei Drohnen-Alarmen in Brüssel
Mehrere Drohnensichtungen werden derzeit aus Belgien gemeldet: Verteidigungsminister Theo Francken musste gar einen Fernsehauftritt abbrechen. Am Flughafen der Hauptstadt bleibt der Flugverkehr nach wie vor unregelmäßig.
Mehrere Starts wurden am Mittwoch gestrichen, teils kam es bei Abflügen zu Verspätungen, wie aus dem Flugplan hervorging. Innerhalb kürzester Zeit wurde am Dienstag der Flugverkehr am Airport der belgischen Hauptstadt ein zweites Mal eingestellt. Um kurz vor 22.00 Uhr wurden aus Sicherheitsgründen alle Starts und Landungen ausgesetzt, wie die Nachrichtenagentur Belga mitteilte.
Zweite Sperrung binnen weniger Stunden
Schon zwei Stunden vorher war der Flugverkehr nach Drohnensichtungen rund eine Stunde lang zum Erliegen gekommen. Auch am Flughafen in Lüttich starteten und landeten zunächst keine Maschinen mehr.
Auch Militärbasis betroffen
Bei der belgischen und von der NATO genutzten Militärbasis Kleine-Brogel wurden am Dienstagabend ebenfalls erneut Drohnen gesichtet. Bürger meldeten sechs Drohnen in der Nähe des Flugplatzes, wie die Agentur Belga unter Berufung auf den örtlichen Bürgermeister, Steven Matheï, berichtete. Unbestätigten Berichten zufolge ist der Luftwaffenstützpunkt einer der Orte in Europa, an denen US-Atomwaffen lagern.
Verteidigungsminister verlässt TV-Sendung
Belgiens Verteidigungsminister Theo Francken war laut Belga zum Zeitpunkt der Sichtungen Gast in einer Fernsehsendung, die er wegen der Vorfälle verließ. Der Minister bestätigte demnach, dass Drohnensichtungen sowohl in Kleine-Brogel im flämischen Landesteil sowie an einem weiteren Militärstützpunkt in der Wallonie gemeldet worden seien.
