Verbund investiert eine Milliarde Euro in Kaprun

Ausgleichsbecken gut für Lebensraum Wasser

Das rund 18 Hektar große Becken bringt auch Vorteile für die Kapruner Ache als Lebensraum, weil künftig bei Kraftwerksbetrieb kein enormer Wasserschwall mehr abfließen wird. Das gesamte Überwasser kommt derzeit unregelmäßig in den Flusslauf. „Das mögen auch die Fische nicht“, so Ökologin Regina Petz. Die Ache, die in einem Kanal verläuft, soll damit künftig wieder Heimat für mehr Fische, Algen und weitere Kleinlebewesen werden. Bei Hochwasser kann im Notfall auch Wasser aus der Salzach in das Becken gepumpt werden.