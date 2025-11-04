„Solche Spiele hast du in Österreich nicht“

Nachbar ist großer Fan

Um abzuschalten arbeitet der Hobbymusiker in seinen vier Wänden gerne am DJ-Pult, spielt mit der Gitarre oder geht raus zum Fotografieren. Wenn er in der Stadt unterwegs ist, schaut der Teeliebhaber auch gerne in ein Geschäft, um sich wieder mit Grünem, Schwarzem oder Mate Tee einzudecken. Freilich wird er dabei auch das eine oder andere Mal angesprochen. „Wenn du ein schlechtes Spiel machst, urteilt gefühlt die halbe Stadt darüber und gibt seine Meinung Preis“, kann es als Fußballprofi auch mal hart werden. Sein Nachbar ist ebenfalls glühender Regensburg-Anhänger. Diese haben es derzeit nicht leicht, der Jahn hält nach 13 Runden erst bei 14 Punkten.