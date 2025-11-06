Vorteilswelt
Deutschland-Cup

ÖEHV-Team unterliegt Slowakei nach Horrorstart 2:6

Eishockey
06.11.2025 14:39
Österreichs verlor das Auftaktmatch gegen die Slowakei.
Österreichs verlor das Auftaktmatch gegen die Slowakei.(Bild: GEPA)

Das österreichische Eishockey-Team hat zum Auftakt des Deutschland-Cups gegen die Slowakei klar verloren. Die ÖEHV-Auswahl unterlag dem WM-Elften am Donnerstag in Landshut nach katastrophalem Beginn 2:6 (0:5,1:0,1:1). Die weiteren Gegner der Mannschaft von Teamchef Roger Bader beim Saisoneröffnungsturnier sind am Samstag Gastgeber Deutschland und am Sonntag Lettland, die wie die Slowakei für Olympia qualifiziert sind.

0 Kommentare

Die anfangs besonders spielfreudigen Slowaken führten gegen eine zunächst völlig chancenlose ÖEHV-Truppe nach sechseinhalb Minuten bereits 3:0. In ähnlicher Tonart ging es vor 500 Fans weiter, zwei der fünf Gegentreffer im ersten Drittel fing sich Österreichs Mannschaft des Jahres in Unterzahl ein. Ab dem zweiten Abschnitt hielt man die Partie aber offen. Kapitän Peter Schneider gelang in der 36. Minute nach einer schönen Kombination das 1:5, im letzten Drittel sorgte Lucas Thaler (49.) für weitere Ergebniskosmetik.

Auch in der Schlussphase waren die rot-weiß-roten WM-Viertelfinalisten das gefährlichere Team, weiteres Tor glückte aber keines mehr. Die Slowaken erhöhten hingegen nach einem vergebenen Penalty in Unterzahl noch auf 6:2. Schmerzhaft endete das Debüt des 16-jährigen Paul Sintschnig. Der VSV-Stürmer krachte sieben Minuten vor dem Ende mit hohem Tempo gegen die Bande und musste die Partie offenbar verletzt vorzeitig beenden.

