ÖEHV-Team unterliegt Slowakei nach Horrorstart 2:6

Das österreichische Eishockey-Team hat zum Auftakt des Deutschland-Cups gegen die Slowakei klar verloren. Die ÖEHV-Auswahl unterlag dem WM-Elften am Donnerstag in Landshut nach katastrophalem Beginn 2:6 (0:5,1:0,1:1). Die weiteren Gegner der Mannschaft von Teamchef Roger Bader beim Saisoneröffnungsturnier sind am Samstag Gastgeber Deutschland und am Sonntag Lettland, die wie die Slowakei für Olympia qualifiziert sind.
Die anfangs besonders spielfreudigen Slowaken führten gegen eine zunächst völlig chancenlose ÖEHV-Truppe nach sechseinhalb Minuten bereits 3:0. In ähnlicher Tonart ging es vor 500 Fans weiter, zwei der fünf Gegentreffer im ersten Drittel fing sich Österreichs Mannschaft des Jahres in Unterzahl ein. Ab dem zweiten Abschnitt hielt man die Partie aber offen. Kapitän Peter Schneider gelang in der 36. Minute nach einer schönen Kombination das 1:5, im letzten Drittel sorgte Lucas Thaler (49.) für weitere Ergebniskosmetik.
Auch in der Schlussphase waren die rot-weiß-roten WM-Viertelfinalisten das gefährlichere Team, weiteres Tor glückte aber keines mehr. Die Slowaken erhöhten hingegen nach einem vergebenen Penalty in Unterzahl noch auf 6:2. Schmerzhaft endete das Debüt des 16-jährigen Paul Sintschnig. Der VSV-Stürmer krachte sieben Minuten vor dem Ende mit hohem Tempo gegen die Bande und musste die Partie offenbar verletzt vorzeitig beenden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.