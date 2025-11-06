ÖEHV-Team unterliegt Slowakei nach Horrorstart 2:6

Die anfangs besonders spielfreudigen Slowaken führten gegen eine zunächst völlig chancenlose ÖEHV-Truppe nach sechseinhalb Minuten bereits 3:0. In ähnlicher Tonart ging es vor 500 Fans weiter, zwei der fünf Gegentreffer im ersten Drittel fing sich Österreichs Mannschaft des Jahres in Unterzahl ein. Ab dem zweiten Abschnitt hielt man die Partie aber offen. Kapitän Peter Schneider gelang in der 36. Minute nach einer schönen Kombination das 1:5, im letzten Drittel sorgte Lucas Thaler (49.) für weitere Ergebniskosmetik.