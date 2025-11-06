Mentor Lüthi: „War hart, vor OP-Saal zu warten“

Der ehemalige Schweizer Motorrad-Profi Tom Lüthi hat den Horror-Unfall von Moto3-Juwel Noah Dettwiler in Malaysia miterlebt und ist auch anschließend zu ihm ins Spital gefahren. Nun hat er über die dramatischen Stunden gesprochen und betont: „Es war hart, vor dem OP-Saal zu sitzen und einfach zu warten.“
Mittlerweile hat sich der Zustand von Dettwiler wieder gebessert – ein Transport in die Schweiz steht offenbar unmittelbar bevor. Doch lange mussten die Ärzte um das Leben des jungen Schweizers kämpfen. In einer Not-OP wurde dem Moto3-Piloten unter anderem die schwer verletzte Milz entfernt. Seine Familie machte sich direkt nach dem Unfall auf den Weg in Richtung Malaysia, um ihm beizustehen.
Direkt vor Ort hat unterdessen sein Mentor Tom Lüthi die schrecklichen Momente hautnah miterlebt. „Ich war in unserer Box und habe mit einem Auge auf einem TV-Screen den Unfall gesehen. Auf den zweiten Blick habe ich realisiert, dass es Noah betraf. Ich bin sofort zum Medical-Center geeilt“, schildert der ehemalige MotoGP-Pilot gegenüber „Blick“.
Bange Stunden im Spital
Dort habe man lange Zeit auf Informationen warten müssen und dann gesehen, wie ein Hubschrauber Dettwiler abholte und direkt in ein Spital brachte. Der Schock war im gesamten Fahrerlager zu spüren, so Lüthi, der am Abend schließlich zum 20-Jährigen ins Spital fuhr.
„Noah wurde gerade operiert. Es war hart, vor dem OP-Saal zu sitzen und einfach zu warten. Aber die Ärzte waren sehr hilfreich, sie sind immer wieder rausgekommen und schilderten die Lage. Die Infos habe ich dann jeweils sofort Noahs Familie weitergeschickt, die noch auf dem Weg nach Malaysia war“, so Lüthi, der nun erleichtert ist, dass Dettwiler wieder auf dem Weg der Besserung ist.
