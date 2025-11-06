Vorteilswelt
Genussmesse Oberwart

Wo Leidenschaft auf puren Geschmack trifft

Burgenland
06.11.2025 14:00
Käse, Chili und ein fröhliches Cheers! Auf der Genussmesse in Oberwart wird drei Tage lang ...
Käse, Chili und ein fröhliches Cheers! Auf der Genussmesse in Oberwart wird drei Tage lang Genuss mit allen Sinnen gefeiert.(Bild: (C) GARAI ANTAL)

Von Trüffel bis Chili: Bei der Genussmesse im Messezentrum Oberwart dreht sich drei Tage lang alles um Geschmack, Handwerk und vor allem den Mut zum Probieren.

Wenn sich am Freitag die Türen der Genussmesse öffnen, dann liegt sofort dieser Duft in der Luft: nach frischem Brot, gerösteten Kürbiskernen und einer Prise Neugier. Bis Sonntag wird das Messezentrum dann zum Treffpunkt für alle, die wissen wollen, wie echtes Handwerk schmeckt. Rund 200 Aussteller präsentieren Spezialitäten aus der Region und darüber hinaus – von cremigen Käsesorten bis zu edlen Ölen, von handgeschöpfter Schokolade bis zu mutigen Foodtrends.

Kocht, wie er redet – mit Herz und Hausverstand: Georg Staber-Gossi begeistert das Publikum bei ...
Kocht, wie er redet – mit Herz und Hausverstand: Georg Staber-Gossi begeistert das Publikum bei seiner Show „Löffel & Feder“ auch heuer wieder.(Bild: GARAI ANTAL)

„Unsere Messe zeigt, wie viel Leidenschaft in jedem einzelnen Produkt steckt – und genau das schmeckt man“, sagt Veranstalter Markus Tuider.

Nichts für schwache Nerven: Chilli-Wettessen
Ein Programmpunkt, der definitiv für Stimmung sorgen wird, ist das Chili-Wettessen. Wer hier mitmacht, braucht Mut, gute Nerven und vor allem Durchhaltevermögen. Weniger scharf, aber ebenso beliebt ist die Kochshow „Löffel & Feder“ mit Georg Staber-Gossi, der gemeinsam mit regionalen Produzenten zeigt, wie man aus einfachen Zutaten kreative Gerichte macht – nachhaltig, saisonal und mit viel Herz.

  „Unsere Aussteller sind keine gesichtslosen Großbetriebe. Sie leben für ihre Produkte. Und das spürt man an jedem Stand“, so Tuider. Tatsächlich trifft man hier auf Menschen, die mit Leidenschaft und Sorgfalt arbeiten: Winzer, Imker, Käsereien, Start-ups und Manufakturen, die ihre Produkte selbst in die Hand nehmen.

Feiner Geschmack, edel serviert: Romeo Caviar präsentiert Delikatessen mit Stil.
Feiner Geschmack, edel serviert: Romeo Caviar präsentiert Delikatessen mit Stil.(Bild: Christian Schulter)

Ob Trüffel aus Italien, Pfeffer aus dem Fernen Osten oder handgemachte Bio-Marmeladen, jeder Stand ist wie ein kleines kulinarisches Abenteuer. Dazu kommen spannende Neuheiten: innovative Fleischalternativen, alte Getreidesorten und fermentierte Spezialitäten, die neue Geschmackshorizonte eröffnen.Carina Fenz

Porträt von Carina Fenz
Carina Fenz
Burgenland
