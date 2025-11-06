Wo Leidenschaft auf puren Geschmack trifft

Wenn sich am Freitag die Türen der Genussmesse öffnen, dann liegt sofort dieser Duft in der Luft: nach frischem Brot, gerösteten Kürbiskernen und einer Prise Neugier. Bis Sonntag wird das Messezentrum dann zum Treffpunkt für alle, die wissen wollen, wie echtes Handwerk schmeckt. Rund 200 Aussteller präsentieren Spezialitäten aus der Region und darüber hinaus – von cremigen Käsesorten bis zu edlen Ölen, von handgeschöpfter Schokolade bis zu mutigen Foodtrends.