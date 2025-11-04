Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hilfe bei Verlust

Sie sind mit und in Ihrer Trauer nicht alleine!

Burgenland
04.11.2025 10:51
Cornelia Wachtler und Wolfgang Gross sind da, moderieren, plaudern mit, hören zu.
Cornelia Wachtler und Wolfgang Gross sind da, moderieren, plaudern mit, hören zu.(Bild: Charlotte Titz)

Der Tod gehört zum Leben dazu. Trotzdem ist er, wenn es einen der eigenen Lieben erwischt, eine Endgültigkeit, mit dem man klarkommen muss. In Frauenkirchen gibt es seit Juni einmal im Monat einen Stammtisch, wo sich Betroffene austauschen können. 

0 Kommentare

Gleich mal vorne weg: Der Stammtisch ist keine „Sudergruppe“. Im Gegenteil. Es ist ein geschützter Raum, in dem Hinterbliebene erfahren können: Hey, ich bin in meiner Trauer nicht alleine. Dem oder der geht es genauso wie mir! „Wir sind auch keine Beratungsgruppe. Man kann etwas sagen, muss aber nicht. Alles ist gut und darf sein. Wenn jemand nur zuhören möchte, genauso gut, wir sind da und bieten den Rahmen.“ 

Ins Leben gerufen hat das monatliche Treffen Cornelia Wachtler aus Frauenkirchen. Ihr männliches „Beiwagerl“ beim Trauer-Stammtisch ist Wolfgang Gross aus Mönchhof. Cornelia Wachtler arbeitet in der Hauskrankenpflege und hat eine Hospiz- und Palliativausbildung gemacht. Auch im täglichen Beruf ist sie immer wieder mit Sterbebegleitung konfrontiert. Wolfgang Gross wiederum ist gerade in Ausbildung zum Psychotherapeuten und wollte Gruppenerfahrung sammeln. „Und schon waren wir ein Team“, schmunzelt die beiden. Und zwar ein Team, das sich auch gegenseitig stützt. „Denn so ein Thema geht auch an uns nicht spurlos vorbei. Wir sind Menschen und keine Maschinen“, verraten sie. 

Tabuthema Tod 
Seit Juni gibt es immer am ersten Samstag im Monat von 17 bis 18.30 Uhr den Stammtisch, der einmal besser und einmal schlechter besucht ist. „Anmelden muss man sich nicht, einfach vorbeikommen, wir sind ohnehin da“, fordern Conny und Wolfgang auf. Wo? Im Entlastungszentrum in Frauenkirchen. 

Noch ist das Thema Tod und Trauer ein Tabuthema. „Vor allem jüngere Leute vermissen wir beim Stammtisch“, so die beiden. Den Grund vermuten sie darin, dass gerade bei jüngeren Leuten der Tod ganz weit weggeschoben wird. „Tatsache ist aber, dass er dazu gehört. Schon wenn wir geboren werden, ist klar, irgendwann werden wir auch sterben. Trifft es dann junge Leute, ist der Schock besonders groß und gerade Freunde oder Geschwister bräuchten dann Hilfe, trauen sich aber nicht, vorbeizukommen“, weiß Cornelia Wachtler. 

Stirbt ein geliebter Mensch fühlt, man sich hilflos, alleine, ohnmächtig. Der Boden wird einem förmlich unter den Füßen weggezogen, nichts ist mehr so wie es war. „Es ist einfach ein einschneidendes Erlebnis, mit dem jeder anders umgeht. Wir wollen auf alle Fälle einen geschützten Raum bieten, wo man sich austauschen kann“, so Conny Wachtler und Wolfgang Gross. 

Wer Kontakt mit Cornelia Wachtler aufnehmen möchte, kann das gerne unter corneliawachtler28@gmail.com tun. Ansonsten: Einfach am ersten Samstag im Monat vorbeischauen und mitplaudern. Es wird Ihnen guttun! 

Porträt von Charlotte Barbara Titz
Charlotte Barbara Titz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
5° / 14°
Symbol heiter
Güssing
1° / 14°
Symbol wolkenlos
Mattersburg
2° / 13°
Symbol heiter
Neusiedl am See
3° / 13°
Symbol heiter
Oberpullendorf
1° / 13°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
147.970 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Ski Alpin
Spott für neue Beziehung: Ski-Legende wehrt sich!
125.160 mal gelesen
Maria Riesch wehrt sich gegen böse Kommentare über ihre neue Beziehung.
Innenpolitik
VdB-Nachfolge: Die Favoriten für die Hofburg-Wahl
124.145 mal gelesen
In drei Jahren wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Hofburg verlassen.
Mehr Burgenland
Müllverband
„2026 wird es keine Erhöhung der Gebühren geben“
Klinik Oberwart wächst
Neue Ambulanzen entstehen im Container-Zubau
„Herr General“ an Bord
Alfons Haiders Chauffeurin und sein „Dienstwagen“
Aufruhr in Gemeinderat
Ist privates Geschäft mit der Politik vereinbar?
Aufwendige Suchaktion
Wiener ging bei Busreise im Burgenland verloren
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf