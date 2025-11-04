Sie sind mit und in Ihrer Trauer nicht alleine!

Ins Leben gerufen hat das monatliche Treffen Cornelia Wachtler aus Frauenkirchen. Ihr männliches „Beiwagerl“ beim Trauer-Stammtisch ist Wolfgang Gross aus Mönchhof. Cornelia Wachtler arbeitet in der Hauskrankenpflege und hat eine Hospiz- und Palliativausbildung gemacht. Auch im täglichen Beruf ist sie immer wieder mit Sterbebegleitung konfrontiert. Wolfgang Gross wiederum ist gerade in Ausbildung zum Psychotherapeuten und wollte Gruppenerfahrung sammeln. „Und schon waren wir ein Team“, schmunzelt die beiden. Und zwar ein Team, das sich auch gegenseitig stützt. „Denn so ein Thema geht auch an uns nicht spurlos vorbei. Wir sind Menschen und keine Maschinen“, verraten sie.