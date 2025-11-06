Aktuell schlagen Einbrecher wieder öfter zu

Meist dringen sie über Fenster und Terrassentüren ein und suchen nach Bargeld, Schmuck und Elektronik – Beute, die sich leicht mitnehmen lässt. Allein im Burgenland wurden im Vorjahr 170 Einbrüche in Wohnungen oder Einfamilienhäuser angezeigt. Besonders oft schlugen Diebesbanden an öffentlichen Orten, auf Parkplätzen und in Wohnhäusern zu. Wer sich schützen will, sollte Fenster und Türen stets versperren, auch bei kurzer Abwesenheit. Mechanische Sicherungen wie Zusatzschlösser, Sicherheitsfenster oder Gitter erschweren den Einstieg. Alarmanlagen, Videoüberwachung oder Bewegungsmelder erhöhen die Sicherheit zusätzlich.