Entlassen aus der Haft, und rein ins Gefängnis

„Ich steh nicht so sehr auf Einkaufen“

Am 25. September habe der Ältere ins Burgenland zum Shoppen fahren wollen, „weil dort alles billiger ist als in der Slowakei“. Man reiste im Zug an. Schwarz. Am Bahnhof Parndorf leitete das Handy-Navi das Duo über einen Feldweg zum Outletcenter, was zur Folge hatte, dass die weißen Schuhe des Jüngeren voller Dreck waren. „Das hat mich geärgert“, sagt der Mann, der nur kurz im Sportgeschäft gewesen sein will. „Ich steh nicht so sehr auf Einkaufen.“ Nach einer Viertelstunde kam der Erstangeklagte aus dem Geschäft und drückte ihm eines der zwei Paare Turnschuhe in die Hand und sagte: „Für dich!“ Niemals habe er daran denken wollen, dass die womöglich gestohlen worden sein könnten. Er zog sie an und machte sich somit mitschuldig.