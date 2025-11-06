Entlassen aus der Haft, und rein ins Gefängnis

Zwei notorische Diebe und Einbrecher mit bemerkenswerten 27 Vorstrafen müssen sich am Landesgericht Eisenstadt verantworten, weil zumindest einer im Outletcenter Parndorf Turnpatschen gestohlen hat.
Wir reden hier von zwei Paar Turnschuhen sowie Sportbekleidung im Gesamtwert von 344,87 Euro, die aus zwei Shops im Outletcenter Parndorf entwendet wurden.
Zwei Slowaken werden aus der U-Haft vorgeführt. Der Erstangeklagte, 34, hat 14 Vorstrafen und sechs Aufenthalte im Gefängnis vorzuweisen. Er gibt die Taten zu. Sein mutmaßlicher Kompagnon, 29, der sich nicht geständig bekennt und für den die Unschuldsvermutung gilt, 13 Vorstrafen. Die beiden haben einander im Strafvollzug kennengelernt, aus dem sie erst kürzlich entlassen wurden. Sie haben denselben Arbeitgeber in Bratislava.
„Ich steh nicht so sehr auf Einkaufen“
Am 25. September habe der Ältere ins Burgenland zum Shoppen fahren wollen, „weil dort alles billiger ist als in der Slowakei“. Man reiste im Zug an. Schwarz. Am Bahnhof Parndorf leitete das Handy-Navi das Duo über einen Feldweg zum Outletcenter, was zur Folge hatte, dass die weißen Schuhe des Jüngeren voller Dreck waren. „Das hat mich geärgert“, sagt der Mann, der nur kurz im Sportgeschäft gewesen sein will. „Ich steh nicht so sehr auf Einkaufen.“ Nach einer Viertelstunde kam der Erstangeklagte aus dem Geschäft und drückte ihm eines der zwei Paare Turnschuhe in die Hand und sagte: „Für dich!“ Niemals habe er daran denken wollen, dass die womöglich gestohlen worden sein könnten. Er zog sie an und machte sich somit mitschuldig.
Ein Übersetzungsfehler
Bei der Einvernahme durch die Polizei hatte der 34-Jährige seinen Kumpel noch der Mittäterschaft bezichtigt. Am Landesgericht Eisenstadt widerruft er die Aussage. „Das war vermutlich ein Übersetzungsfehler und ich wurde unter Druck gesetzt. Ich habe allein und spontan gehandelt.“
Die Einzelrichterin ist unschlüssig. Sie will Zeugen befragen. Also zurück in die U-Haft, mindestens einen Monat lang, bis der Prozess fortgeführt wird. Vor allem der Zweitangeklagte schaut verdutzt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.