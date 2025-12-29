Auto fährt in Bischofshofen in ein Lokal hinein
Plötzlich krachte es
Kurzer Schock im Zentrum von Bischofshofen: Ein Kleinwagen fuhr am Montagnachmittag durch die Glasfront eines Kaffeehauses. Die Feuerwehr und die Polizei mussten ausrücken...
Gegen 16.53 Uhr wurde die Feuerwehr Bischofshofen alarmiert: Ein Auto hatte soeben die Glasfront eines Lokals im Zentrum von Bischofshofen durchbrochen und kam erst in der Lounge/Bar zum Stehen.
Die Aufräumarbeiten wurden dabei von den Pongauer Floriani erledigt. Es wurden dabei offensichtlich keine Personen verletzt. Die Feuerwehr sicherte im Weiteren noch die Unfallstelle und manövrierte das Fahrzeug wieder zurück auf die Verkehrsfläche.
Nach einer halben Stunde konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken.
