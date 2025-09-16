SPÖ-Chef sieht erste Risse in Salzburger Koalition

Bisher waren ÖVP und FPÖ nach außen ein Herz und eine Seele. Zwar verweigerte die blaue Landes-Vize Marlene Svazek damals der neuen schwarzen Landeschefin Karoline Edtstadler anfangs die Zustimmung zur Wahl. Seit Svazek Edtstadler als neue Landeshauptfrau nach Wilfried Haslauer ins Amt hob, gab man sich stets unaufgeregt, wie beide Seiten betonten. Doch angesichts der aktuellen Budgetgespräche dürfte die Koalition wanken.