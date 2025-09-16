SPÖ-Chef sieht erste Risse in Salzburger Koalition

Der Kampf ums Landesbudget hat längst begonnen. In den Regierungsbüros wird um den nächsten Etat gefeilscht – wo wird gespart und wo nicht. Das Ganze läuft laut „Krone“-Infos nicht ohne Konflikte zwischen ÖVP und FPÖ ab. „Kein Wunder“, meint Salzburgs SPÖ-Chef Peter Eder.
Bisher waren ÖVP und FPÖ nach außen ein Herz und eine Seele. Zwar verweigerte die blaue Landes-Vize Marlene Svazek damals der neuen schwarzen Landeschefin Karoline Edtstadler anfangs die Zustimmung zur Wahl. Seit Svazek Edtstadler als neue Landeshauptfrau nach Wilfried Haslauer ins Amt hob, gab man sich stets unaufgeregt, wie beide Seiten betonten. Doch angesichts der aktuellen Budgetgespräche dürfte die Koalition wanken.
Wie die „Krone“ erfuhr, scheint es in der Regierung im Chiemseehof heiß herzugehen. Die ÖVP will sparen, am liebsten bei blauen Ressorts – also bei Pflege, Sozialem, Wohnen. Die FPÖ als Junior-Partner muss auf Biegen und Brechen einen bankrott ihrer politischen Themen verhindern.
Nicht verwundert über die Situation ist SPÖ-Chef Peter Eder. Er sagt: „Bislang haben beide Parteien alle Krisen – sei es in der Pflege, in der Gesundheit oder beim Wohnen – hingenommen und sich gegenseitig verteidigt. Aber jetzt geht es ans Eingemachte.“
Das Landesbudget ist mit einer Neuverschuldung von 420 Millionen und Schulden in Höhe von 1,5 Milliarden Euro schwerst unter Druck – Geld fehlt also an allen Ecken und Enden. Eder ist sich daher sicher: „Beide stecken schon ihr Revier ab, beide schielen auf die Wahl 2028. Kein Wunder, dass die Koalition Risse bekommt.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.