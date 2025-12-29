Radlerin stürzt betrunken auf der Saalachstraße
Ein Promille intus
Nachtfahrt mit Folgen: Eine 27-jährige Frau aus Freilassing krachte auf der Saalachstraße mit dem Rad zu Boden. Der Alkotest der Polizei zeigte etwas über ein Promille, die Deutsche wurde verletzt und später angezeigt...
Kurz nach 1.30 Uhr am Sonntag radelte eine 27-jährige Deutsche aus Freilassing auf der Saalachstraße, als sie zu Sturz kam. Die junge Frau verletzte sich dabei unbestimmten Grades.
Als die Polizei eintraf, folgte der Alkotest – das Ergebnis lag bei etwas über einem Promille. Die Radlerin musste medizinisch versorgt werden und wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.