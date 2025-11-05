Was schief läuft | Ohne Anstand

Ohne Anstand und Gefühl. Schief läuft es längst nicht nur im roten Ministerium, sondern auch in der schwarzen Wirtschaftskammer. Da bedurfte es tagelanger öffentlicher Debatten und medialer wie interner heftiger Kritik, bis der WKO-Präsident, Ex-ÖVP-Minister Harald Mahrer, reagierte. 4,2 Prozent Gehaltsplus hätten seine Mitarbeiter bekommen, deutlich mehr als der Inflationswert. Jetzt verkündet er eine Halbierung der Erhöhung – sagt damit aber auch nur die halbe Wahrheit, weil die 4,2 Prozent im zweiten Halbjahr doch noch kommen. Ja, da läuft vieles schief. Sind denn nur noch in ihren Funktionen überforderte Personen am Ruder, denen es an Gefühl, Anstand und Kompetenz mangelt?