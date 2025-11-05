Was schief läuft | Ohne Anstand

Was schief läuft. Da läuft vieles gewaltig schief im Staate Österreich. Für eine Oberösterreicherin endete, wie ausführlich berichtet, die misslungene Kommunikation zwischen Spitälern tödlich. Die Patientin in lebensbedrohlichem Zustand hätte aus einem kleinen Krankenhaus in eine spezialisierte Klinik verlegt werden müssen. Man telefonierte (!) erfolglos. Modernere Kommunikationsmittel kamen bei der Suche offensichtlich nicht zum Einsatz. Ein deshalb von der SPÖ-Gesundheitsministerin ausgerufener Gipfel in dieser Woche sollte solche tragischen Fälle künftig verhindern. Doch fatalerweise ist man im Ministerium nicht einmal imstande, so einen Gipfel zu organisieren und wie angekündigt die zuständigen Politiker aus den Ländern einzuladen. Da ist wieder etwas gewaltig schiefgelaufen.
Ohne Anstand und Gefühl. Schief läuft es längst nicht nur im roten Ministerium, sondern auch in der schwarzen Wirtschaftskammer. Da bedurfte es tagelanger öffentlicher Debatten und medialer wie interner heftiger Kritik, bis der WKO-Präsident, Ex-ÖVP-Minister Harald Mahrer, reagierte. 4,2 Prozent Gehaltsplus hätten seine Mitarbeiter bekommen, deutlich mehr als der Inflationswert. Jetzt verkündet er eine Halbierung der Erhöhung – sagt damit aber auch nur die halbe Wahrheit, weil die 4,2 Prozent im zweiten Halbjahr doch noch kommen. Ja, da läuft vieles schief. Sind denn nur noch in ihren Funktionen überforderte Personen am Ruder, denen es an Gefühl, Anstand und Kompetenz mangelt?
Kommen Sie gut durch den Donnerstag!
