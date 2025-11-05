EM-Blech als Ansporn für Neo-Heeressportlerin

Litauer eingespielt

„Es war zwar nicht super optimal. Aber ich denke nicht, dass es ein Nachteil ist. Es hat gut gepasst“, betont die Einer-Europameisterin von 2024. Für die WM seien noch zwei, drei starke Teams außerhalb von Europa dazugekommen. „Es kann sein, dass wir uns steigern. Aber es werden sicher auch die anderen besser sein. Die Kombinationen sind alle neu, deswegen ist es schwierig einzuschätzen. Nur die Litauer, die EM-Dritter geworden sind, sind eingespielt.“