Umstrittenes Bahnprojekt besteht Umweltprüfung

Der umstrittene Flachgautunnel der ÖBB hat eine wichtige Hürde genommen. Das Verkehrsministerium stellte dem Projekt einen positiven Bescheid der Umweltverträglichkeitsprüfung aus. Auch die eisenbahnrechtliche Genehmigung liegt vor.
Seit vielen Jahren wird an der 21,5 Kilometer langen Bahn-Neubaustrecke durch den Flachgau zwischen Köstendorf und der Stadt Salzburg geplant. Vor allem der 16,2 Kilometer lange Flachgautunnel mit zwei Röhren ist umstritten. Jetzt hat Projektwerber ÖBB einen wichtigen Meilenstein gesetzt. Am Dienstag hat das Verkehrsministerium dem Projekt die Umweltverträglichkeit attestiert.
Damit ist die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) fürs Erste positiv abgeschlossen. Mit Einsprüchen von Bürgerinitiativen gegen den Bescheid ist zu rechnen. Die UVP startete im Dezember 2023 mit der Einreichung, im heurigen Jänner fand die öffentliche UVP-Verhandlung statt.
Jetzt kann die ÖBB mit der detaillierten Ausschreibungs- und Ausführungsplaung des Projekts starten. Die Verhandlungen mit Grundbesitzern gehen parallel dazu ebenfalls weiter. Das naturschutzrechtliche Verfahren des Landes läuft ebenfalls weiter. Laut ÖBB ist ein Baubeginn zum Ende dieses Jahrzehnts möglich.
