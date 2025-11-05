Vorteilswelt
Ortung durch Technik

GPS-Tracker führte Polizei zu Dieb von Elektrobike

Tirol
05.11.2025 11:58
Die Polizei konnte das gestohlene E-Bike sicherstellen und einen Verdächtigen ausforschen.
Die Polizei konnte das gestohlene E-Bike sicherstellen und einen Verdächtigen ausforschen.(Bild: Birbaumer Christof)

Da dürfte am späten Dienstagabend sprichwörtlich jemand blöd aus der Wäsche geschaut haben: Ein GPS-Tracker führte die Polizei in Innsbruck zu einem gestohlenen E-Bike und letztlich auch zum mutmaßlichen Täter.

Kurz vor 23 Uhr wurde das Elektrobike in der Innsbrucker Innenstadt gestohlen. Für den Besitzer eine ärgerliche, aber bei weitem keine aussichtslose Situation. Hat er doch am Fahrrad einen GPS-Tracker.

Standort des Fahrrads ermittelt
„Mithilfe der eingebauten Ortungsfunktion konnte der Eigentümer den Standort des Fahrrads ermitteln. Daraufhin informierte er die Polizei“, heißt es vonseiten der Ermittler.

Bosnier (30) als Verdächtiger
Es dauerte dann nicht lange, bis eine Streife das gestohlene E-Bike auffinden und sicherstellen konnte. „In der Nähe trafen die Beamten einen 30-jährigen Bosnier an“, schildern die Ermittler weiter. 

Aufgrund „mitgeführter Gegenstände, die unmittelbar mit dem Diebstahl in Verbindung gebracht werden konnten“, sei der Mann als Tatverdächtiger identifiziert worden. Entsprechende Anzeigen folgen.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Tirol

