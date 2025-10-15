Gestohlenes E-Bike am Weg durch Österreich geortet

Die kuriose Diebstahls-Geschichte ereignete sich schon am vergangenen Wochenende, als die 28-jährige Münchnerin in den Morgenstunden ihr an ihrer Wohnanlage abgestelltes E-Bike in Betrieb nehmen wollte. Nur: es war spurlos verschwunden. Geistesgegenwärtig aktivierte das Diebstahlsopfer sofort das Ortungssystem, das an dem teuren Rad angebracht ist. Via App konnte die 28-Jährige am Weg durch Österreich orten.