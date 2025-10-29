Keine Garage aber Mitfinanzierung bei Sanierung

Laut Vertrag rechtsmäßig

Leider hat die Wiener Familie keine rechtliche Handhabe. Von der Immobilienverwaltung wurde ihr mitgeteilt, dass alle Wohnungseigentümer für etwaige Garagenkosten zuständig sind – unabhängig davon, ob sie einen Stellplatz erworben haben oder nicht. Dies sei im Wohnungseigentumsvertrag entsprechend geregelt. Das Ehepaar H. musste schon viel mitfinanzieren: „Z.B. ein neues Dach, obwohl uns der Makler damals versichert hat, es wäre alles erst gemacht worden. Auch sinnlose Dinge wie das Erneuern des Sands in der Sandkiste, obwohl in dem Haus nicht einmal Kinder wohnen.“ Die Ombudsfrau konnte zumindest erreichen, dass der nächste freie Parkplatz der Familie zugesprochen wird.