Akkubrand forderte zwei Verletzte

Brandwunden und Rauchgasvergiftungen

Der 58-Jährige zog bei dem Vorfall Brandverletzungen ersten bis zweiten Grades sowie eine Rauchgasvergiftung davon. Nach der Erstversorgung durch die alarmierten Rettungskräfte wurde er ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht. Dort landete auch der 57-jährige Angehörige, der mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung eingeliefert wurde. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine weiteren Personen im Wohnobjekt, der Sachschaden ist überschaubar.