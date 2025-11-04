Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Einsatz in Vorarlberg

Akkubrand forderte zwei Verletzte

Vorarlberg
04.11.2025 10:45
Die Feuerwehr Koblach rückte mit 33 Mann aus, bei der Ankunft am Brandort war das Feuer ...
Die Feuerwehr Koblach rückte mit 33 Mann aus, bei der Ankunft am Brandort war das Feuer allerdings schon gelöscht.(Bild: Mathis Fotografie)

Am Montagnachmittag ist in einem Einfamilienhaus im Vorarlberger Koblach ein Brand ausgebrochen. Zwar konnte der Brand von zwei Bewohnern eigenhändig gelöscht werden, allerdings zu einem hohen Preis – beide Männer landeten im Krankenhaus.

0 Kommentare

Ein 58-jähriger Mann war gegen 14 Uhr mit dem Bau von Energiespeichern auf Basis von Lithium-Akkumulatoren beschäftigt, als sich plötzlich im Zuge der Arbeiten eine Batterie entzündete. Umgehend eilte ihm ein im selben Haus wohnender 57-jähriger Familienangehöriger zur Hilfe und versuchte, das Feuer zu löschen – was gelang.

Brandwunden und Rauchgasvergiftungen
Der 58-Jährige zog bei dem Vorfall Brandverletzungen ersten bis zweiten Grades sowie eine Rauchgasvergiftung davon. Nach der Erstversorgung durch die alarmierten Rettungskräfte wurde er ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht. Dort landete auch der 57-jährige Angehörige, der mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung eingeliefert wurde. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine weiteren Personen im Wohnobjekt, der Sachschaden ist überschaubar.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
2° / 9°
Symbol wolkenlos
Bludenz
1° / 12°
Symbol wolkenlos
Dornbirn
3° / 11°
Symbol wolkenlos
Feldkirch
2° / 11°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
147.970 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Ski Alpin
Spott für neue Beziehung: Ski-Legende wehrt sich!
125.160 mal gelesen
Maria Riesch wehrt sich gegen böse Kommentare über ihre neue Beziehung.
Innenpolitik
VdB-Nachfolge: Die Favoriten für die Hofburg-Wahl
124.145 mal gelesen
In drei Jahren wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Hofburg verlassen.
Mehr Vorarlberg
Einsatz in Vorarlberg
Akkubrand forderte zwei Verletzte
Großeinsatz ausgelöst
Schülerin muss wegen Amokdrohung 4100 Euro zahlen
fan.at-Spiel der Runde
Bizauer feierten 4:2-Erfolg im Derby gegen Egg
Programmpräsentation
Bregenzer Frühling: Wir dürfen wieder träumen
Frau (41) vor Gericht
„Polizei fühlt sich bei Kleinigkeiten provoziert“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf