Dornbirner ÖVP fällt Landesrätin in den Rücken

Nicht zuletzt sei es wichtig, so Alton, dass es bei den Vorarlberger Krankenhäusern nicht nur eine Trägerschaft gebe. Denn immer wieder komme es vor, dass Mitarbeiter unzufrieden seien oder Konflikte nicht gelöst werden können. „Soll jeder, der ein Problem mit der KHBG hat, in die Schweiz gehen?“, fragt Alton. Zudem brächten mehrere Träger auch Vorteile für die Patienten, wie sich auch am Beispiel anderer Bundesländer zeige.