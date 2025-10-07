Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

fan.at-Spiel der Runde

Nach dem Spitzenspiel ist vor dem Spitzenspiel

Vorarlberg
07.10.2025 08:55
Roman Ellensohn hat sich beim DSV wieder bestens eingelebt.
Roman Ellensohn hat sich beim DSV wieder bestens eingelebt.(Bild: GEPA pictures)

Die Rückkehr von Roman Ellensohn als Trainer zum Dornbirner SV war eine leise. Wie es dem Naturell des Mittelschullehrers entspricht. Der mittlerweile 42-Jährige rückte im Sommer vom Co-Trainer zum Chefcoach auf. Und formte aus dem Westliga-Absteiger ein Team, das in der Lage ist, um den Aufstieg in die ab Sommer 2026 neugestaltete Regionalliga West mitzuspielen.

0 Kommentare

Für den Götzner ist es die zweite Amtszeit in Haselstauden. Von 2019 bis 2021 war er schon einmal Trainer der Dornbirner, ehe ihn der FAC in die 2. Liga holte. Nach zehn Spielen war aber wieder Schluss bei den Wienern. Ellensohn übernahm Bregenz, wo er als Tabellenführer in der Eliteliga dem prominenten Namen Andreas Heraf weichen musste. Eine Entscheidung, die in der Vorarlberger Fußballwelt kaum jemand verstehen konnte.

„Das Team ist ein sehr gutes Kollektiv. Wir haben einige Ausfälle. Aber wichtig sind für uns jene Akteure, die fit sind und spielen können“, sagt Ellensohn zur seiner Philosophie als Trainer. Für die Haselstauder steht am Wochenende das Spiel der Spiele auf dem Programm. Die Ellensohn-Elf gastiert am Samstag (15) im Rohrbach beim Stadtrivalen Admira, spielt zum dritten Mal in kurzer Zeit gegen einen Leader.

Vorfreude auf nächsten Hit
Gegen Wolfurt gab es für den DSV eine knappe 0:1-Niederlage. Röthis musste jetzt durch das 1:1 die Tabellenspitze an Admira abtreten. „Wir freuen uns riesig auf den nächsten Hit“, sagt Ellensohn.

Porträt von Elred Faisst
Elred Faisst
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
7° / 13°
Symbol wolkig
Bludenz
8° / 16°
Symbol wolkig
Dornbirn
9° / 16°
Symbol wolkig
Feldkirch
9° / 16°
Symbol wolkig

krone.tv

Am Mittwoch hatte ein Mann das Wohnhaus seiner Eltern in München angezündet. Nun hat die Polizei ...
Vater getötet
Brandanschlag in München: Neuer Drohbrief entdeckt
123 Shared Mobility GmbH gab den Rückzug des Flottenpartners als Begründung an.
Tausende Beschwerden
123-Transporter beantragte Insolvenzverfahren
Deutschlands Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht über das Scheitern der Diplomatie mit ...
Brisantes Interview
Merkel gibt Polen eine Mitschuld an Putins Krieg
Der Horror-Clown wurde beim Coup fotografiert, kommt jetzt ins Fernsehen.
Fahndungsaufruf
Horror-Clown wird jetzt zum TV-Star wider Willen
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
„Echte Reaktion“ fehlt
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Star-Style
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
156.832 mal gelesen
So gestylt hat man Heidi Klum vermutlich zum ersten Mal gesehen ...
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
129.869 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
127.731 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Innenpolitik
„Europa hat Wurzeln vergessen – und zahlt Preis“
1416 mal kommentiert
Illegale Einwanderer im Burgenland (Archivbild) – ein Trojanisches Pferd sei nach Europa ...
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
1246 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
Steiermark
FPÖ-Kickl watscht Bundesregierung ab
1197 mal kommentiert
Herbert Kickl und Mario Kunasek in Hartberg
Mehr Vorarlberg
Weichenstellung
Bernhard Kiener (ÖVP) wird Stadtrat in Feldkirch
fan.at-Spiel der Runde
Nach dem Spitzenspiel ist vor dem Spitzenspiel
Krone Plus Logo
Kampf gegen Napoleon
Kriegserinnerungen: „Hei! Wie die Säbel blitzen!“
Austro-Biker gesteht:
„Amerika-Trip hat sich für mich schon gelohnt“
34-Jährige eingewiesen
Nach Brandstiftung Rettung aus höchster Not
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf