Nach dem Spitzenspiel ist vor dem Spitzenspiel

Für den Götzner ist es die zweite Amtszeit in Haselstauden. Von 2019 bis 2021 war er schon einmal Trainer der Dornbirner, ehe ihn der FAC in die 2. Liga holte. Nach zehn Spielen war aber wieder Schluss bei den Wienern. Ellensohn übernahm Bregenz, wo er als Tabellenführer in der Eliteliga dem prominenten Namen Andreas Heraf weichen musste. Eine Entscheidung, die in der Vorarlberger Fußballwelt kaum jemand verstehen konnte.