Fan.at-Spiel der Runde

Wolfurt nach Sieg im Schlager wieder an der Spitze

Vorarlberg
21.10.2025 06:59
(Bild: FC Wolfurt)

Der FC Wolfurt ist wieder zurück an der Spitze der Eliteliga! Mit dem 2:0-Sieg im FAN.at-Spiel der Runde gegen den bisherigen Leader Admira Dornbirn hat sich der Regionalliga-Absteiger von 2024 in Sachen Aufstieg in die neue „Arlbergliga“ in eine gute Position gebracht.

„Wir sind mit der Mannschaft aktuell sehr zufrieden, wir haben uns schon erwartet, dass wir mit den besten Teams der Eliteliga mithalten können. Unser Ziel ist, dass wir um den Aufstieg in die Regionalliga neu mit Klubs aus Tirol und Vorarlberg mitspielen“, sagt Wolfurts Vizepräsident und Torhüter-Ikone Thomas Fetz.

Coach Jürgen Maccani ist in einer guten Position. Gegen die Admira spielten zehn Wolfurter. „Jene Teams, bei denen über die Saison am wenigsten Spieler ausfallen, werden vorne sein“, weiß Maccani, „Ich selbst will natürlich jedes Spiel gewinnen. Der Verein muss insgesamt gute Arbeit leisten, um tatsächlich aufzusteigen. Ich bin sicher, dass dies in Wolfurt auch tatsächlich passiert.“

Vorfreude auf Highlight
Beim FC Wolfurt steht um diese Jahreszeit auch ein anderes, seit einem Vierteljahrhundert wichtiges, Thema auf der Agenda. Die Organisation des Hallenmasters. Schon zum 28. Mal wird zwischen dem 15. Dezember und 6. Jänner in der Hofsteighalle das bestbesetzte Vorarlberger Hallenturnier gespielt. Bei dem übrigens die Spieler der eigenen Kampfmannschaften einen wesentlichen Arbeitsbeitrag zum Gelingen leisten. 

Porträt von Elred Faisst
Elred Faisst
