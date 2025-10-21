Wolfurt nach Sieg im Schlager wieder an der Spitze

Coach Jürgen Maccani ist in einer guten Position. Gegen die Admira spielten zehn Wolfurter. „Jene Teams, bei denen über die Saison am wenigsten Spieler ausfallen, werden vorne sein“, weiß Maccani, „Ich selbst will natürlich jedes Spiel gewinnen. Der Verein muss insgesamt gute Arbeit leisten, um tatsächlich aufzusteigen. Ich bin sicher, dass dies in Wolfurt auch tatsächlich passiert.“