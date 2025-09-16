Vorteilswelt
Schlinser Defensivtaktik warf Fußach aus der Bahn

Vorarlberg
16.09.2025 06:55
Im Duell zwischen dem SC Fußach und dem FC Schlins blieb es bis zum Schlusspfiff beim 0:0.
Das FAN.at-Spiel der Runde zwischen dem SC Fußach und Vorarlbergliga-Aufsteiger FC Schlins endete torlos, 0:0. Das von taktischen Finessen geprägte Spiel war trotzdem alles andere als ein Langeweiler und brachte das Wiedersehen zweier alter Bekannter.

Wenn zwei Trainer wie Bernhard Erkinger und Thomas Vonbrül aufeinander treffen, steht sich einige fußballerische Kompetenz gegenüber. Erkinger ist den Fußballfans als Spieler des FC Lustenau – damals noch in der 2. Liga ein Begriff. Vonbrül spielte zum Großteil in der Regionalliga, in der Saison 2003/04 aber zusammen mit Erkinger in Liga zwei beim FC Lustenau.

„Das muss der Co erfunden haben“
„Wir haben uns damals gut verstanden, das hat sich bis heute nicht verändert, auch wenn wir uns nur noch selten gesehen haben“, sagt Vonbrül, der im linken Mittelfeld auflief, Erkinger hingegen auf der rechten Seite. „Erfolgreich waren wir aber nicht, am Ende der Saison haben wir die Relegation gegen Altach verloren“, erinnert sich der aktuelle Schlins-Trainer. Auch die Erinnerungen von Erkinger an seinen Trainerkonkurrenten sind durchaus positiv: „Ein starker Linksfuß, wieselflink, mit viel Offensivdrang.“ Verwundert war der Fußach-Trainer von der Defensivtaktik der Schlinser: „Das muss wohl sein Co-Trainer erfunden haben. Trotzdem hätten wir Lösungen finden müssen, um zu gewinnen.“

Vonbrül von Schlinser Nachwuchsarbeit begeistert
Die Schlinser, im Sommer aufgestiegen, haben es als Verein ihrem Neo-Trainer angetan – vor allem der Nachwuchs: „Da ist gefühlt das halbe Dorf bei den Trainings unserer Nachwuchsteams mit dabei“, so Vonbrül.

