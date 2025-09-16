Schlinser Defensivtaktik warf Fußach aus der Bahn

Das FAN.at-Spiel der Runde zwischen dem SC Fußach und Vorarlbergliga-Aufsteiger FC Schlins endete torlos, 0:0. Das von taktischen Finessen geprägte Spiel war trotzdem alles andere als ein Langeweiler und brachte das Wiedersehen zweier alter Bekannter.
Wenn zwei Trainer wie Bernhard Erkinger und Thomas Vonbrül aufeinander treffen, steht sich einige fußballerische Kompetenz gegenüber. Erkinger ist den Fußballfans als Spieler des FC Lustenau – damals noch in der 2. Liga ein Begriff. Vonbrül spielte zum Großteil in der Regionalliga, in der Saison 2003/04 aber zusammen mit Erkinger in Liga zwei beim FC Lustenau.
„Das muss der Co erfunden haben“
„Wir haben uns damals gut verstanden, das hat sich bis heute nicht verändert, auch wenn wir uns nur noch selten gesehen haben“, sagt Vonbrül, der im linken Mittelfeld auflief, Erkinger hingegen auf der rechten Seite. „Erfolgreich waren wir aber nicht, am Ende der Saison haben wir die Relegation gegen Altach verloren“, erinnert sich der aktuelle Schlins-Trainer. Auch die Erinnerungen von Erkinger an seinen Trainerkonkurrenten sind durchaus positiv: „Ein starker Linksfuß, wieselflink, mit viel Offensivdrang.“ Verwundert war der Fußach-Trainer von der Defensivtaktik der Schlinser: „Das muss wohl sein Co-Trainer erfunden haben. Trotzdem hätten wir Lösungen finden müssen, um zu gewinnen.“
Vonbrül von Schlinser Nachwuchsarbeit begeistert
Die Schlinser, im Sommer aufgestiegen, haben es als Verein ihrem Neo-Trainer angetan – vor allem der Nachwuchs: „Da ist gefühlt das halbe Dorf bei den Trainings unserer Nachwuchsteams mit dabei“, so Vonbrül.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.