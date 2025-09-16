Schlinser Defensivtaktik warf Fußach aus der Bahn

„Das muss der Co erfunden haben“

„Wir haben uns damals gut verstanden, das hat sich bis heute nicht verändert, auch wenn wir uns nur noch selten gesehen haben“, sagt Vonbrül, der im linken Mittelfeld auflief, Erkinger hingegen auf der rechten Seite. „Erfolgreich waren wir aber nicht, am Ende der Saison haben wir die Relegation gegen Altach verloren“, erinnert sich der aktuelle Schlins-Trainer. Auch die Erinnerungen von Erkinger an seinen Trainerkonkurrenten sind durchaus positiv: „Ein starker Linksfuß, wieselflink, mit viel Offensivdrang.“ Verwundert war der Fußach-Trainer von der Defensivtaktik der Schlinser: „Das muss wohl sein Co-Trainer erfunden haben. Trotzdem hätten wir Lösungen finden müssen, um zu gewinnen.“