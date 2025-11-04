Wenn Vorarlberger „vieratalan“ oder „achtalan“

Davor schenkte man in heimischen Gasthäusern oft nur eine Sorte Rotwein aus (Kalterersee oder Edelvernatsch) sowie einen Standardweißen aus Niederösterreich in veltlinischer Ausprägung und nicht selten aus der Doppelliterflasche, dem legendären Doppler. Prozeduren wie das Dekantieren von Weinen oder andere Feinheiten der Sommelierskunst waren damals allenfalls den obersten Gesellschaftskreisen bekannt oder wurden gar von ihnen praktiziert.