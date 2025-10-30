Hungriger Einbrecher schlug Fenster mit Hammer ein

Über ein Dachflächenfenster ist ein bis dahin unbekannter Täter zwischen Mitte Oktober 2025 und 29. Oktober 2025 in ein Wohnobjekt in Weyer eingestiegen. Er hat das Fenster mit einem Hammer eingeschlagen und ist so in das Innere gelangt, wo er sämtliche Räume durchsucht und einen Fahrzeugschlüssel und Lebensmittel gestohlen hat.