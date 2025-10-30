Hungriger Einbrecher schlug Fenster mit Hammer ein

Aus Hunger wurde ein Litauer in Weyer (Oberösterreich) zum Einbrecher. Er schlug ein Fenster mit einem Hammer ein und stahl Lebensmittel. Nun konnten Polizisten den Langfinger ausforschen.
Über ein Dachflächenfenster ist ein bis dahin unbekannter Täter zwischen Mitte Oktober 2025 und 29. Oktober 2025 in ein Wohnobjekt in Weyer eingestiegen. Er hat das Fenster mit einem Hammer eingeschlagen und ist so in das Innere gelangt, wo er sämtliche Räume durchsucht und einen Fahrzeugschlüssel und Lebensmittel gestohlen hat.
Es war ein Litauer
Nach umfangreichen Ermittlungen konnte am Mittwoch ein 34-jähriger Litauer aus dem Bezirk Steyr-Land ausgeforscht werden. In seiner Wohnung konnten im Kühlschrank zwei gestohlene Gläser mit Lebensmitteln, die aufgrund der vorhandenen Etiketten eindeutig vom Tatort stammten, identifiziert und sichergestellt werden.
Den Autoschlüssel hatte er „entsorgt“
Den gestohlenen Fahrzeugschlüssel hatte der Litauer im nahegelegenen Bach entsorgt; der Schlüssel konnte von den Polizisten gefunden werden. Nach kurzem Leugnen war der 34-Jährige voll geständig, den Einbruch vor ein paar Tagen begangen zu haben.
