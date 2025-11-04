Vorteilswelt
Wieder ein ÖFB-Kicker

Experte sicher: „Wird der nächste Konrad Laimer!“

Deutsche Bundesliga
04.11.2025 07:45
Befindet sich Nicolas Seiwald (rechts) auf den Spuren von Konrad Laimer?
Befindet sich Nicolas Seiwald (rechts) auf den Spuren von Konrad Laimer?(Bild: GEPA)

Konrad Laimer ist derzeit in bestechender Form und hat maßgeblich Anteil am Rekordlauf seiner Bayern – bei seinem Ex-Klub Leipzig besticht unterdessen ein ÖFB-Kollege ebenfalls mit konstant guten Leistungen. Dafür hat Nicolas Seiwald nun auch ordentlich Lob eingeheimst. Ein Experte sieht bei der Entwicklung der beiden österreichischen Kicker Parallelen. 

„Er ist auf den Spuren von Konrad Laimer unterwegs“, erklärte Sky-Experte und Ex-Trainer Mirko Slomka am Rande der Partie RB Leipzig gegen VfB Stuttgart gegenüber „Sky“. Gemeint ist ÖFB-Legionär Nicolas Seiwald, der bei den Leipzigern in dieser Saison mit konstant starken Leistungen überzeugt.

Mirko Slomka
Mirko Slomka(Bild: GEPA)

Nach zwei eher schwierigen Jahren bei den „Bullen“ scheint ihm in der dritten Saison endlich der große Durchbruch zu gelingen. Das erinnert Slomka eben an Laimer, der nach seinem RB-Abschied nun bei den Bayern groß aufspielt. „Konrad hat auch seine Zeit gebraucht, um sich in Leipzig zu akklimatisieren – aber dann hat er groß aufgespielt“, so der Trainerfuchs – der glaubt, dass Seiwald – nun da der Knoten geplatzt ist – für die Deutschen noch wichtiger werden wird. 

Fliegt er weiter unter dem Radar?
Auch sein aktueller Trainer Ole Werner zeigt sich von Seiwald begeistert. „Er macht es sehr gut! Nicolas gibt uns mit seinen Auftritten sehr viel Stabilität im Spiel“, lobt der 37-Jährige.

Auf die Anmerkung von Slomka, dass Seiwald in der öffentlichen Wahrnehmung aber weiter unter dem Radar schwebt, entgegnet Werner schnell und entschlossen: „Das ist uns egal. Intern wird jedenfalls viel über ihn gesprochen.“

