Was man mit dem einstigen „Super-Kaufhaus“ vorhat

Seit 1963 prägt die Passage auf der Landstraße das Linzer Stadtbild – damals ein Super-Kaufhaus mit Rolltreppen, heute ein Zentrum im Wandel. Mit dem Start des Umbaus will man nun eine neue Ära einläuten – bei laufendem Betrieb. So schließt der Eurospar im Untergeschoss am morgigen Freitag für längere Zeit, die Neueröffnung folgt im Oktober.