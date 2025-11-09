Vorteilswelt
Klagenfurt Inoffiziell

Stück Steiermark fährt durch Kärntner Hauptstadt

Kärnten
09.11.2025 18:00
Die Busse in Klagenfurt werben für Einkaufen in Graz.
Die Busse in Klagenfurt werben für Einkaufen in Graz.(Bild: Tragner Christian)

Ab 14. Dezember rollt die Koralmbahn von Kärnten in die Steiermark – und geht's nach steirischen Werbeexperten, werden viele Kärntner die 41 Minuten nach Graz für einen Einkaufsbummel in der Mur-Metropole nützen. Dafür machen derzeit sogar die KMG-Busse in Klagenfurt Werbung. Mit Steiermark-Herz.

„Wenn ein Einkaufsbummel ein kleiner Auflug wird!“ So leuchtet es riesig groß von den KMG-Bussen, die etwa über das Klinikum nach Annabichl fahren. Darunter klebt ein großes steirisches Herz mit Graz-Logo. Auftraggeber bei den Stadtwerken ist der Graz-Tourismus. Während der Einkauf in der Mur-Metropole bestens läuft und mit Eröffnung der Koralmbahn noch einmal auf ein neues Level gehoben wird, stirbt in Klagenfurt die Innenstadt an Geschäften immer mehr aus.

Kleine Reise zur großen Bühne: Graz hat viel Selbstvertrauen.
Kleine Reise zur großen Bühne: Graz hat viel Selbstvertrauen.(Bild: Tragner Christian)
Die Busse in Klagenfurt sind voll mit Steuermark-Werbung.
Die Busse in Klagenfurt sind voll mit Steuermark-Werbung.(Bild: Tragner Christian)

Viel Leerstand in Klagenfurt
Am Neuen Platz etwa sind fast alle Auslagen leer, ganz egal, welche Seite man betrachtet. Monat für Monat sperren dort Geschäfte zu. Auch viele Restaurants schließen. Nur noch in den Einkaufszentren geht das Geschäft in Klagenfurt gut, in der Innenstadt nicht mehr.

In Graz expandiert die Stadt. Ganz egal, was die Kunden haben wollen, sie werden fündig. In Klagenfurt sucht vor allem die Jugend brauchbare Angebote in der Innenstadt, sonst sind sie mit dem Zug schnell einmal in Graz. Klagenfurt würde gerne von den Ideen des Stadtmarketings, des Kärnten Tourismus und der Kärnten-Werbung profitieren. Die drei Betriebe kosten viel Geld. Im Klagenfurter Rathaus gibt es schon hitzige Debatten über die erfolgreiche Werbestrategie der Grazer in Klagenfurt. Sie sticht die Kärnten-Werbung in der Steiermark aus. Viele Kärntner machen sicher einen (Shopping)Ausflug nach Graz.

Kärnten

