Stück Steiermark fährt durch Kärntner Hauptstadt

Ab 14. Dezember rollt die Koralmbahn von Kärnten in die Steiermark – und geht's nach steirischen Werbeexperten, werden viele Kärntner die 41 Minuten nach Graz für einen Einkaufsbummel in der Mur-Metropole nützen. Dafür machen derzeit sogar die KMG-Busse in Klagenfurt Werbung. Mit Steiermark-Herz.
„Wenn ein Einkaufsbummel ein kleiner Auflug wird!“ So leuchtet es riesig groß von den KMG-Bussen, die etwa über das Klinikum nach Annabichl fahren. Darunter klebt ein großes steirisches Herz mit Graz-Logo. Auftraggeber bei den Stadtwerken ist der Graz-Tourismus. Während der Einkauf in der Mur-Metropole bestens läuft und mit Eröffnung der Koralmbahn noch einmal auf ein neues Level gehoben wird, stirbt in Klagenfurt die Innenstadt an Geschäften immer mehr aus.
Viel Leerstand in Klagenfurt
Am Neuen Platz etwa sind fast alle Auslagen leer, ganz egal, welche Seite man betrachtet. Monat für Monat sperren dort Geschäfte zu. Auch viele Restaurants schließen. Nur noch in den Einkaufszentren geht das Geschäft in Klagenfurt gut, in der Innenstadt nicht mehr.
In Graz expandiert die Stadt. Ganz egal, was die Kunden haben wollen, sie werden fündig. In Klagenfurt sucht vor allem die Jugend brauchbare Angebote in der Innenstadt, sonst sind sie mit dem Zug schnell einmal in Graz. Klagenfurt würde gerne von den Ideen des Stadtmarketings, des Kärnten Tourismus und der Kärnten-Werbung profitieren. Die drei Betriebe kosten viel Geld. Im Klagenfurter Rathaus gibt es schon hitzige Debatten über die erfolgreiche Werbestrategie der Grazer in Klagenfurt. Sie sticht die Kärnten-Werbung in der Steiermark aus. Viele Kärntner machen sicher einen (Shopping)Ausflug nach Graz.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.