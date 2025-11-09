Stück Steiermark fährt durch Kärntner Hauptstadt

In Graz expandiert die Stadt. Ganz egal, was die Kunden haben wollen, sie werden fündig. In Klagenfurt sucht vor allem die Jugend brauchbare Angebote in der Innenstadt, sonst sind sie mit dem Zug schnell einmal in Graz. Klagenfurt würde gerne von den Ideen des Stadtmarketings, des Kärnten Tourismus und der Kärnten-Werbung profitieren. Die drei Betriebe kosten viel Geld. Im Klagenfurter Rathaus gibt es schon hitzige Debatten über die erfolgreiche Werbestrategie der Grazer in Klagenfurt. Sie sticht die Kärnten-Werbung in der Steiermark aus. Viele Kärntner machen sicher einen (Shopping)Ausflug nach Graz.