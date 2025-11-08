Zugedröhnt mit frisiertem Scooter unterwegs

Betrunken, zugedröhnt und zu schnell unterwegs

Den Vogel schoss dabei ein E-Scooter-Fahrer ab: Wie sich beim Test auf der Rolle herausstellte, war das Gefährt ordentlich frisiert worden, als Höchstgeschwindigkeit wurden 71 km/h gemessen. Der Lenker selbst war ebenfalls nicht verkehrstauglich – er stand unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol. Auch ein 13-Jähriger hatten seinen E-Scooter illegalerweise aufgemotzt, in seinem Fall wurde eine potenzielle Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h festgestellt.