Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bregenz vs. Lustenau

Eine etwas andere Sichtweise auf das Ländle-Derby

Vorarlberg
08.11.2025 09:25
Isak Vojic (l.) ist der jüngste Spieler in der Bregenzer Startelf.
Isak Vojic (l.) ist der jüngste Spieler in der Bregenzer Startelf.(Bild: GEPA)

Heute (14.30) geht es im Derby zwischen SW Bregenz und Austria Lustenau um Tore, Punkte und Prestige. Die „Krone“ hat einen etwas ungewöhnlichen Blick auf die Kader der beiden Ländle-Zweitligisten geworfen. 

0 Kommentare

Das Derby einmal anders betrachtet. Wer sorgt für die Superlativen in der jeweiligen Mannschaft?

  • Die „Riesen“ im Team: Bei SW Bregenz ist Linksverteidiger Saidu Bangura (Sierra Leone), der bisher zu vier Einsätzen kam, mit 1,92 Metern der Größte. Abwehrspieler Stefan Umjenovic kommt auf 1,90 Meter. Bei Lustenau misst der dritte Keeper Hugo Bauer 1,97 Meter. Innenverteidiger Matthias Maak kommt auf 1,91 Meter.
Kapitän Matthias Maak ist einer der Größten der Lustenauer.
Kapitän Matthias Maak ist einer der Größten der Lustenauer.(Bild: GEPA)
  • Die Kleinsten in der Mannschaft: Der Ex-Austrianer Raul Marte ist 1,72 Meter groß, sorgt aber wegen seiner Schnelligkeit auf der rechten Seite der Bregenzer für Gefahr. Klein, aber fein heißt es bei den Lustenauern Pius Grabher und Axel Rouquette, die beide auf 1,70 Meter kommen. Sasha Delaye (1,71) ist nur unwesentlich größer. Alle drei standen zuletzt in der Startaufstellung.
  • Die Jüngsten und die Ältesten: „Nesthäkchen“ bei der Austria ist der 19-jährige Amine Bouchenna, der zuletzt gegen Klagenfurt traf. Routinier Matthias Maak bringt es auf 33 Jahre. Im Bregenz-Kader sind gleich fünf Spieler jünger als 20, zum Einsatz kamen davon mit Keeper Tyler-Ryan Lindner (19), die Verteidiger Isaak Vojic (19), Saidu Bangura (19) und Stürmer Tamar Crnkic (19) vier davon. Einzig Verteidiger Stefan Umjenovic hat bei den Schwarz-Weißen bereits den 30er geknackt.
Lustenaus Jack Lahne ist heute mit seinen bisherigen fünf Saisontreffern der gefährlichste ...
Lustenaus Jack Lahne ist heute mit seinen bisherigen fünf Saisontreffern der gefährlichste Schütze im Derby.(Bild: GEPA)
  • Die Toptorschützen: Bei Bregenz brachte es Daniel Nussbaumer auf vier Tore, für Lustenau traf Jack Lahne bisher fünfmal. Gleich elf Austria-Spieler erzielten in dieser Saison zumindest schon einen Treffer, bei Bregenz waren es bis dato gerade einmal fünf.
  • Die Dauerbrenner: Verteidiger Dragan Marceta spielte bisher bei den Festspielstädtern als einziger alle zwölf Ligapartien durch. Bei der Austria sind Torhüter Domenik Schierl und Mittelfeldspieler Pius Grabher die Dauerbrenner, sie versäumten in der Liga bisher noch keine Minute.
SW-Verteidiger Dragan Marceta spielte als einziger Bregenzer alle bisherigen Spiele durch.
SW-Verteidiger Dragan Marceta spielte als einziger Bregenzer alle bisherigen Spiele durch.(Bild: GEPA)
  • Die „bösen Buben“: Simon Lüchinger und Johannes Tartarotti (beide Bregenz) sahen ebenso schon Rot wie bei Austria Lustenau William. Jeweils dreimal Gelb kassierten Marceta (Bregenz) bzw. Schierl, Delaye, Ibertsberger und Grabher.
Porträt von Dietmar Hofer
Dietmar Hofer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
2° / 7°
Symbol heiter
Bludenz
-1° / 9°
Symbol wolkenlos
Dornbirn
3° / 8°
Symbol heiter
Feldkirch
-0° / 8°
Symbol heiter

krone.tv

Gala in St. Pölten
„Krone“-Herzensmensch: Diese Helden bereichern NÖ!
Nationalratspräsident Walter Rosenkranz hat nach seinem Erlebnis im Vorjahr auf die Teilnahme am ...
Novemberpogrome Wien
Rosenkranz nahm nicht an offiziellem Gedenken teil
Die ehemalige Lehrerin „Abby“ Zwerner (28) erhob Klage gegen die stellvertretende Schulleiterin ...
Schüler (6) drückte ab
Lehrerin erhält nach Schuss Millionenentschädigung
Dashcam zeigt Unglück
UPS-Absturz: Triebwerk löste sich während Start
Nach Angriff auf Lokal
Inhaber entsetzt: „Wollen kein Rechts, kein Links“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
157.023 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Wien
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
113.797 mal gelesen
Großeinsatz in Wien-Ottakring am Donnerstagabend.
Kärnten
Betrugsopfer steht mit Umzugswagen vor Musikstar
99.441 mal gelesen
Krone Plus Logo
Vor dem Haus von Nockis-Star Gottfried Würcher stand plötzlich eine Deutsche mit Umzugkartons.
Mehr Vorarlberg
Schwerpunktkontrollen
Zugedröhnt mit frisiertem Scooter unterwegs
Bregenz vs. Lustenau
Eine etwas andere Sichtweise auf das Ländle-Derby
Krone Plus Logo
Zwischen Himmel & Erde
Thoriumreaktor: Neuer Hype um alte Idee
NHL
Rossi trifft bei Sieg von Minnesota über Islanders
Brief an Ministerin
Wallner will Promotionsrecht für Fachhochschulen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf