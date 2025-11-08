Neuer Hype um alte Idee

Der Thoriumreaktor erlebt derzeit eine neue Blüte. Was es mit dem Konzept auf sich hat und welche Rolle dabei China spielt, erklärt „Krone“-Wissenschaftsexperte Dr. Christian Mähr.
Zunächst Grundsätzliches: Was ist Thorium überhaupt? Das Element ist seit 1828 bekannt, den Namen hat es vom nordischen Gott Thor, vergeben hat ihn der schwedische Chemiker Jöns Jakob Berzelius. Es ist ein silbriges Schwermetall und kommt dreimal häufiger vor als Uran, leider immer vergesellschaftet mit anderen Elementen, was seine Abtrennung ein bisschen kompliziert macht. Die größten Thoriumvorkommen finden sich in Indien, gefolgt von Brasilien, Australien und den USA – und dann wäre noch China, das ebenfalls über immense Reserven verfügt. Bedeutend zumindest für ganz Europas könnte zudem eine Lagerstätte im Karawanken-Granit im Grenzgebiet Kärnten-Slowenien sein.
Was ist nun das Besondere an Thorium? Ganz einfach: Unter Neutronenbeschuss wandelt es sich in Uran 233 um, und dieses zerfällt weiter und liefert dabei Energie. Man hat deshalb schon vor fast vierzig Jahren in Deutschland einen Thorium-Hochtemperatur-Reaktor gebaut, der allerdings nach nur 14 Monaten für immer stillgelegt worden ist – der THTR-300 gilt als größtes Fiasko der deutschen Kernkraftindustrie. Die Gründe für diesen Misserfolg sind vielfältig, am Ende ist Thorium in Verruf geraten – zu Unrecht, wie seine Verteidiger behaupten.
Neue Konzepte zur Nutzung von Thorium
Nun scheint sich der Wind aber wieder zu drehen. Die neuen Konzepte zur Thoriumnutzung sehen keinen normalen Reaktor mit Reaktorkessel, Brennstäben und so weiter vor. Das Thorium soll vielmehr als geschmolzenes Salz, also flüssig, zum Einsatz kommen. Die berüchtigte „Kernschmelze“ liegt hier schon im Normalbetrieb vor. Durch den Salztank laufen Rohre, in denen ein geeignetes Metall, zum Beispiel Blei, die Zerfallswärme aufnimmt und an einen Dampfkreislauf abgibt. Der Vorteil: Das Thoriumsalz steht unter Normaldruck und der Temperaturkoeffizient ist stark negativ – wird es heißer, geht die Zerfallsreaktion zurück, sie begrenzt sich also selber. Ist der Koeffizient hingegen positiv, wird der Zerfall mit der Temperatur immer stärker, was wiederum die Temperatur erhöht und so weiter – das hat man heute nicht mehr so gern, Tschernobyl lässt grüßen!
Und es gibt noch einen weiteren großen Vorteil: Um Brennstoff nachzufüllen, braucht man den Reaktor nicht abzuschalten, wie das bei normalen Uranreaktoren der Fall ist. Das Salz wird einfach während des laufenden Betriebes ergänzt. Das erhöht natürlich die Wirtschaftlichkeit. In China ist der erste moderne Flüssigsalzreaktor auf Thoriumbasis vor Kurzem in Betrieb gegangen, ein Versuchsmodell mit nur zwei Megawatt Leistung. Er steht in der Wüste Gobi. Moment! Woher kommt denn dort das Kühlwasser? Von nirgendwo, denn der Reaktor wird über Kohlendioxid „trocken“ gekühlt.
Die Datenlage ist allerdings etwas undurchsichtig, im Reich der Mitte hat man es bekanntlich nicht so mit der Transparenz. Die Chinesen haben den Thorium-Flüssigsalzreaktor nicht erfunden, das waren die Amerikaner in den 50er-Jahren. Die haben das Projekt allerdings aufgegeben und sich auf Uran konzentriert. Kommen wir zu einer weiteren wichtigen Frage: Was ist mit Atommüll? Der entsteht auch bei Thorium, es ist aber ein „anderer“ Müll. Auch dieser braucht ein Endlager, denn er strahlt über Jahrhunderte – aber nicht viele Jahrtausende, wie das bei herkömmlichem Atomabfall der Fall ist! Ein weiterer Vorteil also.
China macht Tempo und schafft Tatsachen
Das sind nun alles Informationen, die einen nicht gerade vom Hocker reißen. Woher kommt also der gegenwärtige Hype um das Thorium? Die Antwort ist einfach: China. Und das gleich in zweifacher Hinsicht. Erstens gibt es dort jede Menge Thorium. Die Chinesen behaupten, sie könnten ihr Land bei vollständiger Nutzung 60.000 Jahre mit Strom versorgen! Das mag Propaganda sein, ändert aber nichts am zweiten Grund für den Thorium-Hype: Es ist eben China, das sich seit Jahren dem Thoriumreaktor widmet und ihn entwickelt. In Sachen technologischer Potenz ist das Land gerade dabei, alle anderen Staaten in den Schatten zu stellen. Hier bei uns im Westen scheint diese Einsicht aber aktiv verdrängt zu werden, man will es nicht wahrhaben.
Bis 2030 soll der chinesische Thoriumreaktor im 100-Megawatt-Maßstab ans Netz. Was auch darauf schließen lässt, dass die Chinesen ein Hauptproblem des Konzepts unter Kontrolle gebracht haben: die Aggressivität der Salzschmelze. Der Reaktor arbeitet bei 650 Grad, das ist fast doppelt so hoch wie die Temperatur in Uranreaktoren (was, dies nebenbei, den Wirkungsgrad erhöht). Die Salzschmelze ist chemisch ungeheuer reaktiv und greift das umhüllende Material an. Das reduziert die Lebensdauer der Anlage drastisch und macht sie unwirtschaftlich und gefährlich. Zumindest war das bis jetzt so. Nach westlichen Maßstäben hat es sich damit – die Risiken gelten als zu groß. Das ist eben der Unterschied: Wir sind gut darin, Gründe zu finden, warum etwas nicht geht. In China bringen sie die Sache einfach zum Laufen.
