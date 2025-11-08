Neuer Hype um alte Idee

Neue Konzepte zur Nutzung von Thorium

Nun scheint sich der Wind aber wieder zu drehen. Die neuen Konzepte zur Thoriumnutzung sehen keinen normalen Reaktor mit Reaktorkessel, Brennstäben und so weiter vor. Das Thorium soll vielmehr als geschmolzenes Salz, also flüssig, zum Einsatz kommen. Die berüchtigte „Kernschmelze“ liegt hier schon im Normalbetrieb vor. Durch den Salztank laufen Rohre, in denen ein geeignetes Metall, zum Beispiel Blei, die Zerfallswärme aufnimmt und an einen Dampfkreislauf abgibt. Der Vorteil: Das Thoriumsalz steht unter Normaldruck und der Temperaturkoeffizient ist stark negativ – wird es heißer, geht die Zerfallsreaktion zurück, sie begrenzt sich also selber. Ist der Koeffizient hingegen positiv, wird der Zerfall mit der Temperatur immer stärker, was wiederum die Temperatur erhöht und so weiter – das hat man heute nicht mehr so gern, Tschernobyl lässt grüßen!